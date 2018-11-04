مال وأعمال

قال تقرير متخصص أنه بانتهاء شهر أكتوبر 2018، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2018/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر، نحو 79 دولاراً أميركياً للبرميل، مرتفعاً بنحو 2.2 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 2.9% عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 76.5 دولار للبرميل، وهو أعلى بنحو 28.8 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته نحو 57.5%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه وبانتهاء شهر أكتوبر، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدل بحدود 73 دولاراً أميركياً لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 البالغ 54.5 دولاراً أميركياً بنحو 34%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً أميركياً بنحو 2 دولار أو نحو 2.6%.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في شهر أكتوبر، بما قيمته نحو 2.1 مليار دينار، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية الحالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الايرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 22.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.9 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع اضافة نحو 1.7 مليار دينار ايرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.9 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 7.9 مليـار دينار عـن مستـوى الايرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 التي صدرت مؤخراً.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائض بحدود 2.4 مليار دينار، والسبب في احتمال تحقيق الموازنة فائض وفق تقديرنا رغم أن سعر برميل النفط الكويتي لازال دون سعر التعادل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، هو أننا لا نقتطع من الايرادات 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

