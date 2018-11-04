مال وأعمال

حلل تقرير الشال ما أعلنه البنك الأهلي الكويتي من نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج الى أن صافي أرباح البنك - بعد خصم الضرائب - قد بلغ ما قيمته 27.1 مليون دينار، بارتفاع مقداره 4.9 مليون دينار، أي ما نسبته 22.4%، مقارنة بنحو 22.2 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الفائت. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك الى ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع اجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.5 ملايين دينار، وصولاً الى نحو 78.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 71.2 مليون دينار.

وفي التفاصيل، حققت جملة الايرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 12.1 مليون دينار أو نحو 10.5%، وصولاً الى نحو 126.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 114.7 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي ايرادات الفوائد بنحو 7.2 ملايين دينار أو بنحو 8.7%، وصولاً الى نحو 90.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 82.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع بند صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 3.6 مليون دينار، وصولاً الى نحو 4.01 مليون دينار (ويمثل نحو 3.2% من جملة الايرادات التشغيلية)، مقارنة بأرباح بلغت نحو 461 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع بند ايرادات توزيعات أرباح بنحو 754 ألف دينار، وصولاً الى نحو 2.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.8 مليون دينار. بينما انخفض بند ايرادات تشغيل أخرى بنحو 1.2 مليون دينار، وصولاً الى نحو 514 ألف دينار، مقارنة بنحو 1.7 مليون دينار.

ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، وبنحو 4.6 مليون دينار، أو ما نسبته 10.5%، عندما بلغت نحو 48.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 43.5 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017، حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية. وظلت نسبة جملة المصروفات التشغيلية الى جملة الايرادات التشغيلية كما كانت عليه في نفس الفترة من العام الفائت حين بلغت نحو 37.9%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 2.1 مليون دينار، أو ما نسبته 4.5%، عندما بلغت نحو 48.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 46.4 مليون دينار، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 16.8%، بعد أن بلغ نحو 16.0%، خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

وبلغ اجمالي موجودات البنك نحو 4.627 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 6.1%، مقارنة بنحو 4.362 مليار دينار بنهاية عام 2017، بينما ارتفع بنحو 7.6%، عند المقارنة باجمالي الموجودات في الفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغ نحو 4.301 مليارات دينار.

