مال وأعمال

تنظم جمعية المحاسبين والمراجعين بالتعاون مع قسم المحاسبة بجامعة الكويت واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، المؤتمر المهني السادس للمحاسبة والمراجعة الذي يعقد تحت رعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وذلك خلال الفترة من 5 الى 6 ديسمبر 2018.

وبهذا الصدد، صرح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والأمين العام للمؤتمرطارق الكندري أن الاستعدادات اكتملت لعقد المؤتمر بتنظيم ذاتي من جمعية المحاسبين والمراجعين وجهود تطوعية من أعضاء الجمعية القائمين على تنظيم وترتيب الاجراءات اللازمة له موضحا ان أبرز النقاط التي سيتم بحثها دور المحاسبة في محاربة الغش والفساد ومكافحة الفساد.

واوضح الكندري ان مهنة المحاسبة تسعى الى تبني نظم معلومات حديثة تهدف من خلالها الى توصيل المعلومات والبيانات المحاسبية لمستخدميها في الوقت المناسب في إطار تعزيز مبدا الشفافية والافصاح الكامل ومحاربة الغش والفساد وتبني قواعد الحوكمة ما يتطلب من اصحاب هذه المهنة القيام بتطوير وتحديث مهاراتهم المهنية بشكل مستمر وهذا ما دفع جمعية المحاسبين والمراجعين الى عقد مؤتمرها السادس تحت شعار (تحيات وتطلعات لمستقبل المهنة).

وقال الكندري ان الباحثين والمهنين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاقليمية الدولية يلتقون في هذا المؤتمر لتعزيز اهمية المهنة وتطوير اساليبها مع عدم الاخلال باي من ضوابط المهنة او اخلاقياتها ولمناقشة دور المحاسبة والمراجعة في تفعيل دور هذه المؤسسات وتحقيق اهداف الدول والتنمية المستدامة. وأشار الكندري إلى أن قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة تجارة وصناعة الكويت سوف تستضيف جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب له دعما لنشاط الجمعية المهني ومشاركة منها في الأنشطة الاقتصادية والمالية، مؤكد أن هذا ليس بجديد على الغرفة فقد كان مبناها القديم مكانا لعقد مؤتمر الجمعية في عام 1976، وسبق أن احتضن مبناها الحالي مؤتمرات الجمعية السابقة منذ يناير 2009 ولغاية مؤتمرها المهني الاخير عام 2017. واكد الكندري ان المؤتمر يعد حدثا مهنيا هاما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والمهتمين بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والأكاديميين والجهات الحكومية في بيئة مهنية ومحترفة لتبادل الآراء حول العديد من الموضوعات المحاسبية وتشخيص مشكلات التطبيق العملي والحلول المفترحة لها ما يساعد على تطوير المهنة لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف الكندري ان محاور المؤتمر الخمسة موزعة بين تحديات وتطلعات مستقبل مهنة المحاسبة وعلاقتها بالاخرين ثم محور المراجعة ودورها في مكافحة الغش والفساد ومحاسبة الضريبة والزكاة وتطبيقاتها فضلا عن الحوكمة والتدقيق الداخلي في القطاعين العام والخاص واخيرا الاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية وجودتها وعلاقتها بتطور المهنة في الاسواق الناشئة.

