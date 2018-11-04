مال وأعمال

اعلن بنك وربة سحوباته الشهرية والتي تتضمن: سحب حساب السنبلة الشهري بالاضافة الى سحب السنبلة الأربعين في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الخميس هذا وقد تم الإعلان عن الفائزين التسعة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة لشهر نوفمبر، فقد فاز كل من ثنيان تركي عمران العمران وسعود ناوي سلطان الزايدي بـ 5 آلاف دينار وكل من الدا سينا وفيصل محمد فرحان عبيد بـ 10 آلاف دينار وهي الجائزة الكبرى. أما السحب الاسبوعي الأربعين لحساب السنبلة فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: خلف ظاهر خلف الرشيدي، ابراهيم عجيل جابر الشمري، جمعان فهد زيد العازمي، محمد ساير عبدالله الرشيدي، وعالية فيحان محمد المطيري.

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام. ونظراً للإقبال الكبير الذي لاقاه هذا الحساب من قبل العملاء لما يؤمنّه من فرص كبيرة للربح، عمل بنك وربة على إضافة تطورات نوعية على حساب السنبلة لاقت استحسان العملاء، وتشمل التطورات التي تمت إضافتها إلى حساب السنبلة، زيادة عدد الرابحين عبر اضافة سحب أسبوعي بالاضافة الى السحب الشهري وذلك لإتاحة فرص أكبر للعملاء للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار.

