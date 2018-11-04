مال وأعمال

قامت هيئة اسواق المال بإصدار القرار رقم 135 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهم. ويعتبر هذا التعديل نتاج لعمل مشترك قامت به هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، كون الشركة الكويتية للمقاصة معنية بشكل رئيس في عملية فتح الحسابات للمتداولين في السوق وذلك في إطار سعي الهيئة لتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ومختلف قراراتها وتعليماتها ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية، وتنظيم التداول في الأوراق المالية وتسهيل عملية دخول المستثمرين الأجانب من عملاء أمناء الحفظ الدوليين للسوق الكويتي، ويعتبر هذا التعديل خطوة مهمة في طريق تطوير منظومة أسواق المال من خلال المبادرات والتغييرات التي تقوم الهيئة بتطبيقها ضمن مشروع تطوير السوق، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، حيث استلمت الهيئة العديد من الملاحظات من قبل جهات أجنبية مختلفة وأمناء الحفظ لتطوير هذا الجانب، وقامت بعد ذلك بالعمل بشكل مشترك مع الشركة الكويتية للمقاصة لبحث وتحسين آلية فتح حسابات التداول مع مراعاة المتطلبات الأساسية للقانون ولائحته التنفيذية. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة MSCI رصدت تحسناً في هذا الجانب من خلال تطبيق المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق في مايو 2017، وذلك وفقاً لمستند الاستشارة لإعادة تصنيف الكويت إلى سوق ناشئ والذي صدر تزامنا مع المراجعة الأخيرة لـمؤسسة MSCI في يونيو الماضي، كما أوردت مؤسسة MSCI هذا الموضوع ضمن استشارتها في ذات المستند ضمن جزء الأسئلة المهمة Key Questions للمستثمرين المفترض استشارتهم لإصدار قرار الترقية. ويمكن تلخيص أبرز ما جاء في هذا القرار على النحو الآتي:

- إضافة تعريف لمفهوم أمين الحفظ الدولي Global Custodian والذي يكون مرخصاً له من قبل جهات رقابية في دول أجنبية تطبق توصيات مجموعة العمل المالي FATF.

- تنظيم عملية التحقق من هوية العميل الذي يتعامل مع جهة أجنبية أو أمين حفظ دولي وذلك من خلال وجود ضوابط محددة يلزم توفرها لدى الجهات التي تتعامل مع شخص مرخص له في الكويت، وذلك بهدف إعفاء الشخص المرخص له من بعض المتطلبات المتعلقة بالتحقق من هوية العميل.

- تنظيم عملية الاعتماد على طرف ثالث في القيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل.

كما أقر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 34 لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بعض التعديلات على الفصل الثالث «تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين» من الكتاب العاشر «الإفصاح والشفافية» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تمثل ابرزها في استثناء صانع السوق من نطاق تطبيق الفصل الثالث من الكتاب العاشر بالنسبة للأوراق المالية التي يزاول نشاطه عليها بهذه الصفة، وتعديل المهلة الزمنية المتاحة لتقديم الشركات المدرجة لقائمة الأشخاص المطلعين وتحديثاتها لتصبح خلال «خمسة أيام عمل» بدلاً من «فوراً»، كما تم تعديل إلزام الشخص المطلع بالإفصاح عن جميع الأسهم التي يمتلكها في الشركات المدرجة هو وأولاده القصر المشمولين في ولايته إلى الإفصاح عن أسهمه هو وأولاده القصر في الشركة المطلع عليها فقط.

