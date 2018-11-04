مال وأعمال

أطلقت شركة البترول الوطنية الكويتية حملة «اغرس شجرة» في إطار حرصها على نشر التوعية بأهمية حماية البيئة البرية، والحد من تدهورها، وخصوصا بسبب الأنشطة الخطأ خلال موسم التخييم.

في هذا الصدد، أشار مدير دائرة الصحة والسلامة والبيئة في الشركة فايز المطيري إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن اسهامات «البترول الوطنية» المجتمعية الساعية للمحافظة على البيئة، من خلال التشجير، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، لما لذلك من تأثيرات إيجابية كبيرة تمس حياة كافة شرائح المجتمع.

وأضاف المطيري أن إدارة الشركة حرصت على إشراك طالبات مدارس وزارة التربية في هذه الفعالية، بهدف تكريس قيم المحافظة على البيئة لدى النشء الجديد، حيث اسهمت الطالبات بغرس الشتلات في حديقة المبنى الرئيس للشركة.

وتخللت الحملة محاضرات توعوية بدأتها رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثورة السمكية المهندسة نوف الحشاش، حول الحياة الفطرية في الكويت.

كما ألقى م. مطلق الماجدي محاضرة حول شروط التخييم والعقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين للشروط والمتطلبات التي تعمل بها للمحافظة على البيئة، والشروط الواجب الالتزام بها خلال موسم التخييم الحالي.

كذلك قدم المزارع ناصر العازمي، وهو صاحب تجربة ثرية في هذا المجال، محاضرة حول طرق وأنواع المزروعات التي أدخلها إلى الكويت، بهدف تعزيز ثقافة الزراعة، ونشر هذه الثقافة في أوساط المجتمع.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة د. عادل دشتي، محاضرة أكد فيها ضرورة تظافر وتكامل الجهود الحكومية، وجهود المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، والفرق التطوعية، من أجل ترسيخ حب البيئة والمحافظة عليها، لاسيما لدى الأطفال وطلبة المدارس.

