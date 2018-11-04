مال وأعمال

ارتفعت أرباح شركة الأمان للاستثمار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 101 في المئة لتبلغ 1,003,768 دينار، مقابل أرباح بقيمة 500,623 دينار للفترة نفسها من عام 2017. ويأتي هذا النمو في ظل ارتفاع صافي الربح من الاستثمارات بنسبة 128%، وانخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 7%.

قال الرئيس التنفيذي يوسف الغانم: «نواصل تحقيق نتائج إيجابية في عام 2018 في ظل تركيزنا على النمو الانتقائي الحكيم، ونحن راضون عن هذا الأداء الذي يتماشى مع استراتيجيتنا ونموذج أعمالنا الذي أثبت مرونته وقابليته على التكيف مع التقلبات والصعوبات التي تشهدها أسواق رأس المال وصناعة الخدمات الاستثمارية في المنطقة».

وقفزت ربحية سهم «الأمان» في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 135% من 2.6 فلس في التسعة أشهر الأولى من عام 2017 إلى 6.1 فلوس في الفترة المماثلة من العام الحالي. وبلغت الإيرادات التشغيلية 2,241,398 دينار فيما وصل إجمالي الموجودات إلى 19,270,160 دينار.

وبشأن مستجدات عملية الاندماج بين «الأمان» و«البيت»، أفاد الغانم: «سبق أن أعلنا في نهاية سبتمبر الماضي عن استئناف عملية الاندماج مع مقوم الأصول ومستشار عملية الاندماج، حيث تعمل إدارة الشركة على تزويدهما بالمعلومات اللازمة والمراكز المالية المحدثة بعد الانتهاء من جميع إجراءات هيكلة رأس المال. وبعد الانتهاء من تقرير مقوم الأصول، ستقوم الشركة باستئناف بقية خطوات عملية الاندماج».

