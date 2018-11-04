مال وأعمال

اشار تقرير Ofeed الي ارتفاع مستويات الدولار خلال الأسبوع الماضي ليسجل اعلى مستوياته منذ منتصف عام 2017، وذلك في ظل الدعم الذي حصل عليه من التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى قوة قطاع العمالة في الولايات المتحدة. مؤشر الدولار الذي يقيس اداءه مقابل سلة من ستة عملات رئيسة ارتفع الأسبوع الماضي وسجل اعلى مستوياته منذ منتصف عام 2017 عند 96.97 قبل أن يتراجع بعض الشيء قبل نهاية الأسبوع. أعلنت الولايات المتحدة الاميركية عن بيانات تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير الزراعي عن شهر أكتوبر، حيث استطاع الاقتصاد تعيين وظائف جديدة بأعلى من التوقعات كما استقرت معدلات البطالة دون تغير.

مؤشر الوظائف الجديدة خلال شهر أكتوبر سجل 250 ألف وظيفة بعد ان كانت القراءة السابقة بقيمة 134 ألفاً وكانت التوقعات تشير إلى تعيين 194 ألف وظيفة. معدل البطالة أظهر استقرار بنسبة 3.7% ليوافق كل من التوقعات والقراءة السابقة، بينما ارتفع معدل الاجر في الساعة بنسبة 0.2% ليوافق التوقعات ولكنه أقل من القراءة السابقة بنسبة 0.3%. استمرار انتعاش أداء قطاع العمالة يؤكد وجهة نظر البنك الاحتياطي الفدرالي المستمر في دعم سياسة الرفع التدريجي لأسعار الفائدة والعمل على خفض معدلات البطالة، إلا أن التوتر يظل متواجداً بسبب ضعف معدلات الأجور التي تعد أحد أوجه دعم التضخم.

تفاؤل في الاسواق

من جهة أخرى، شهد هذا الأسبوع حالة من التفاؤل في الأسواق المالية بعد توقعات بإمكانية التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن الأزمات التجارية بينهما والحرب التجارية المستمرة منذ اعلان الولايات المتحدة عن رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية.

الرئيس الصيني أعلن عن رغبته في لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات مجموعة العشرين التي تقام في بوينس آيرس في الارجنتين من أجل الحديث في عدد من القضايا وعلى رأسها الأزمة التجارية، وهو الأمر الذي قوبل بالترحاب من الرئيس الأميركي. أيضا خلال الأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي خلال شهر سبتمبر، لتظهر القراءات ارتفاع بيانات الإنفاق للشهر السابع على التوالي بينما سجل مؤشر الدخل الشخصي أعلى ارتفاع منذ أكثر من عام. مؤشر الدخل الشخصي عن شهر سبتمبر شهد ارتفاعا بنسبة 0.2% بأقل من التوقعات بنسبة 0.4% وقد تم تعديل القراءة السابقة لتشهد ارتفاعا بنسبة 0.4% بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.3%.

أما عن مؤشر الإنفاق الشخصي فقد ارتفع بنسبة 0.4% ليوافق التوقعات وتم تعديل القراءة السابقة لتظهر ارتفاعا بنسبة 0.5% من 0.3%.

أما عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي فقد سجل ارتفاع بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة الثابتة بنسبة 0.0% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1% وقد استطاع الجنيه الإسترليني الارتفاع خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في 11 أسبوعاً، يأتي هذا في ظل اجتماع البنك المركزي البريطاني الذي ثبت سياسته النقدية وأشار إلى توازن معدلات التضخم والنمو.

تباين في رفع الفائدة

الجنيه الإسترليني سجل أدنى مستوياته مقابل الدولار في 11 شهراً عند 1.2695 قبل أن يعود إلى الارتفاع ليسجل اعلى مستوياته عند 1.3040. مارك كارني رئيس البنك المركزي البريطاني أشار ان البنك على استعداد لرفع أو خفض الفائدة ليتفاعل مع البريكست وأن السياسات المالية في بريطانيا تستمر في كونها توسعية.

يأتي هذا بعد أن قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 0.75% ليوافق التوقعات وذلك بتصويت أعضائه التسعة، كما وافق بالإجماع على تثبيت برنامجه التحفيزي بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني في الشهر. نبرة حديث البنك عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جاء بها بعض الغموض خاصة بعد أن أشار البنك إلى إمكانية حركة أسعار الفائدة في كلا الاتجاهين بما يتوافق مع معدلات التضخم وظروف الاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الجنيه الإسترليني استطاع تحقيق المكاسب مقابل الدولار على الرغم من ذلك.

تأجيل ضريبة المبيعات

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أدلى بعدد من التصريحات أفادت أنه من الخطأ زيادة ضريبة المبيعات خلال العام القادم خاصة مع وضع الاقتصاد الياباني الحالي الذي قد يعرضه لأزمة، ولكن القانون لن يسمح بهذا إلا في حالة وقوع أزمة اقتصادية عالمية أو كارثة طبيعية. ومن هذا المنطلق أشار آبي أنه قد يتقدم بمشروع قانون للبرلمان للموافقة على تأجيل زيادة ضريبة المبيعات التي ستعمل على تباطؤ النمو من وجهة نظره.

الين الياباني تفاعل مع هذه التصريحات وشهد انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار وسجل ادنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 113.39 يناً لكل دولار بعد أن بدأ الأسبوع تداولاته عند 111.89.

