مال وأعمال

بعد أن قفز الدولار لأعلى بالقرب من أعلى مستوى له 16 شهرا، تراجع في نهاية الأسبوع الماضي في ظل وجود حالة من التفاؤل بعد محادثات ترامب وبينغ وبعد الارتداد في أسواق الأسهم. سيراقب المستثمرون هذا الأسبوع قرار سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي بالإضافة إلى عدد من التقارير الاقتصادية على رأسها تقرير أسعار المنتجين. تميل غالب التوقعات أن يقوم الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة عند 2.25 في المائة على أن يتم رفع الفائدة للمرة الأخيرة في اجتماع شهر ديسمبر ولكن ذلك سيتوقف على أوضاع الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة. بعد الارتفاع بنسبة 0.2 في المئة في شهر سبتمبر، قد يشير مؤشر أسعار المنتجين الأميركي إلى زيادة مماثلة في أكتوبر، بينما قد يستقر عند 2.6 في المئة على أساس سنوي، وفقا لتوقعات المحللين.

بعد يوم واحد من بيانات أسعار المنتجين، قد يشير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى ارتفاع بنسبة 0.2% خلال شهر سبتمبر والاستقرار عند 2.7% على أساس سنوي. الجدير بالذكر أن بيانات التضخم ستكون مهمة للغاية في الفترة المقبلة حيث من المحتمل أن تحدد مصير رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الأخير من هذا العام.