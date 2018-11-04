مال وأعمال

أظهر الجنيه الإسترليني ارتدادا قويا الأسبوع الماضي بعد صدور تقرير يتعلق بإمكانية وصول بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف انفصال بريطانيا في وقت قريب. في هذا الأسبوع، سيصدر الاقتصاد البريطاني بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي قد تظهر تسارع في وتيرة النمو إلى 0.5% من 0.4% نمو في الربع الثاني.

كما سيركز المستثمرون على بيانات قطاع الخدمات لشهر أكتوبر حيث سيعطي صورة أوضح عن حالة الاقتصاد في بداية الربع الأخير بعد صدور بيانات قطاعي التصنيع والإنشاء في الأسبوع الماضي. وكذلك ستصدر بيانات أخرى هامة هذا الأسبوع مثل الإنتاج الصناعي والميزان التجاري في بريطانيا.

