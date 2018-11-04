مال وأعمال

تمكن اليورو من الارتداد بنهاية الأسبوع الماضي مستفيدا من التراجع في الدولار الاميركي ولكن من المبكر الحديث عن ارتفاع اليورو بشكل قوي في خضم تباطؤ النمو في منطقة اليورو والمشاكل المالية بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ستكون البيانات الأكثر أهمية هذا الأسبوع هي مؤشر مدراء المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، النهائي لشهر سبتمبر والذي قد يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو إلى 54.2 من 54.5 في أغسطس.

ستقوم المفوضية الأوروبية بنشر توقعاتها الاقتصادية للخريف في الثامن من نوفمبر وسوف تتضمن أحدث التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.

وكذلك سيتابع المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيكشف تفاصيل حول الظروف الاقتصادية التي أثرت على القرار النقدي لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي.

لكن على الأرجح، سوف يتأثر اليورو بدرجة أكبر من الاتجاه العام في الأسواق، فضلا عن اية تطورات متعلقة بموقف الحكومة الإيطالية من عجز الموازنة.

