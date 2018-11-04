مال وأعمال

في الأسبوع الماضي، تمكن الذهب من تعويض الخسائر التي تكبدها في بداية الأسبوع حيث أعطى تراجع الدولار الاميركي بعض الطلب على الذهب كاستثمار بديل.

ولكن يحتاج الذهب لاختراق مستوى 1240 دولار للأونصة ليستكمل ارتداده في حين قد يظل يجد الدعم عند مناطق 1225 ثم 1214.

يمكن أن يحصل الذهب على اتجاهه هذا الأسبوع من تحركات الدولار الذي سوف يتأثر بتطورات محادثات التجارة وقرار سعر الفائدة.

فيما يتعلق بالنفط، فقد واصل تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي في حيث شعر المستثمرون بالقلق إزاء إمدادات النفط مع بداية تطبيق العقوبات الاميركية مع انطلاقة هذا الأسبوع.

من المحتمل أن تستمر مخزونات النفط الاميركية في الارتفاع للأسبوع السابع على التوالي بمقدار 2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر بعد تسجيل ارتفاع بمقدار 3.21 مليون برميل في الأسبوع السابق، وفقا لتقرير الحكومة الأميركية الصادر هذا الأسبوع. في حين أن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية من شأنه أن يضع مزيد من الضغط على أسعار النفط، فإن تأثير العقوبات الأميركية من الممكن أن يعطي بعض الدعم.

