مال وأعمال

ومن المتوقع أن تستمر قوة الدولار الأميركي على المدى القصير، مع استمرار حالة عدم اليقين التجاري وتباين النمو بين الولايات المتحدة الأميركية والأسواق الأخرى، حيث ارتفعت قيمة الدولار الأميركي بنسبة 5.4% منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه في خضم التوقعات المتواضعة في بداية العام. إلا أنه من المتوقع حدوث تصحيح هبوطي على المدى الأطول، بسبب العجز التجاري الكبير في الولايات المتحدة، والذي يؤدي إلى تراجع الدافع المالي الناتج عن الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة الأميركية وارتداد معدلات الفائدة الدولية والنمو الاقتصادي، والذي سوف يؤثر سلباً على الدولار.

