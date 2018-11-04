آخر النهار

أكّدت الفنانة غادة عادل أنها ستبدأ تصوير مشاهدها في فيلم « كازبلانكا» بداية الشهر المقبل مع المخرج بيتر ميمي، وسيشترك معها مجموعة كبيرة من الممثلين منهم دلال عبد العزيز ، أمير كرارة وباسل خياط . ولفتت غادة إلى أن الفيلم يحتوي على الكثير من المطاردات القوية، مشيرة إلى أنها متفائلة بالعمل الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والمطاردات. من ناحية أخرى، تستعد غادة لتقديم الجزء الثاني من فيلم «هروب اضطراري» بعدما قدّمت الجزء الأول منه مع مجموعة من الممثلين منهم أحمد السقا، وأحمد زاهر وفتحي عبد الوهاب كما تستعد لتقديم الجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» والذي يكتبه حاليًا الكاتب مدحت العدل.

