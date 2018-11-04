آخر النهار

أعلنت الفنانة مايا دياب ترشحها لنيل جائزة أفضل فنانة لبنانية ضمن حفل جوائز «BAMA» أي Big Apple Music Award العالمية. ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ترشيحها وعلّقت عليها بالقول:»سعيدة كثيراً بترشيحي لحفل جوائز Big Apple Music Award كأفضل فنانة لبنانية». وكانت شاركت دياب الجمهور فرحتها بلقائها بالتمثال الذي أضيف لها ضمن متحف «مدام توسو» العالمي الشهير في مدينة إسطنبول التركية والذي ضمّ أيضاً تمثالاً للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وتمثالاً للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

