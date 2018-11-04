آخر النهار

استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بمكتبه، الفنان عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» .

تناول اللقاء الاحاديث الودية، لاسيما المتعلقة بأهمية الفنون باعتبارها أداة من أدوات الثقافة والمعرفة التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع.

وثمّن الشيخ فيصل الحمود مسيرة المفرج الفنية باعتباره رمزا من رموز الحركة الفنية الكويتية مثل خلالها مدرسة راقية ، مشيرا إلى بصمته الكبيرة التي تركها ولايزال من خلال حمله مسؤولية تعميق المشاعر الوطنية من خلال التفاعل مع جميع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، ذلك الأمر الذي أسهم بالمحافظة على العادات والتقاليد والنسيج الاجتماعي والتكافل الوطني لخدمة الكويت.

