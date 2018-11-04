آخر النهار

يغادرنا صباح اليوم الى القاهرة وفد مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في مهرجان الطفل العربي ضمن فعاليات مونديال القاهرة للاذاعة والتلفزيون . هذا ويترأس الوفد مدير عام المؤسسة علي الريس الذى اعلن بان المؤسسة ستقدم اول جائزة من نوعها باسم المؤسسة للاحتفاء بالنتاجات الاعلامية الخاصة بالطفل .

وشدد مدير الريس على اهمية الاتفاقية التي عقدها المؤسسة مع المهرجان العربي لفنون الطفل ووصفها بانها نافذة اضافية لان تحلق المؤسسة بعيدا بنتاجاتها وترسيخا لمكانتها الفنية والاعلامية وهي اتفاقية رعاية لدعم هذه التظاهرة الخاصة باعلام الطفل العربي .

وقال مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك ان المهرجان سيقام في الفترة من 7- 8 نوفمبر وضمن فعاليات مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون الذي يقام في الفترة من 6 - 9 نوفمبر الحالي. والهادف إلى تحقيق أهداف تربوية وتعليمية في جو جديد ملهم للإبداع والخيال لتعزيز ثقة الطفل وحثه على التفاعل الايجابي مع الآخرين وعرض مواهبهم والاستماع الى طموحاتهم وتطلعاتهم ولكون المؤسسة من رواد إنتاج برامج الأطفال وتربت وتتلمذت على يديها العديد من الاجيال العربية عبر برامجها الهادفة والممتعة فإن هذه المشاركة ستكون عبر كم من النتاجات الجديدة في جملة المسابقات بالإضافة للمشاركة بجناح متخصص يمثل نافذة للتعرف على مسيرة المؤسسة وأحدث نتاجاتها الإعلامية. وأشار الريس الى أن هذه الاتفاقية ستمنح المؤسسة تقديم جائزة باسم المؤسسة ضمن جوائزالمهرجان وتكون خاصة بالأعمال المتميزة الخاصة بالطفل بذات الأبعاد التربوية والفنية العالية الجودة.

وأشارعلي الريس الى ان المؤسسة فرغت منذ ايام من توقيع اتفاقية تعاون ورعاية مع المهرجان العربي لفنون الطفل الذي سيقام ضمن فعاليات مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون في العاصمة المصرية. وقال مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك ان هذه الاتفاقية ستخول المؤسسة المشاركة في هذه الاحتفالية المتميزة والتي تعتبر احدى أبرز المنصات والمهرجانات الاعلامية والفنية في العالم العربي والتي من شأنها منح المؤسسة فرصاً إضافية للتحليق بنتاجاتها إلى آفاق أرحب وأبعد عربياً ودوليا. كما اشار الريس الى ان الاعلامي القدير اسامة الروماني سيشارك في فعاليات المهرجان العربي لفنون الطفل في فعاليات الندوة الخاصة بالمهرجان والتي ستقام تحت عنوان «أطفالنا سعادتنا».

