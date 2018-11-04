آخر النهار

فقدت فرنسا خلال العام الحالي مجموعة من الأسماء الكبيرة في عالم الاغنية، وفي مقدمتهم جوني هوليداي وشارل ازنافور. وعلى مدى الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، راحت جميع القطاعات الثقافية والفنية والاعلامية تتنافس فيما بينها من أجل تقديم المناسبات التي يتم من خلالها الاحتفاء بهذا الثنائي، بل إن اصدار ألبوم حديث لجوني هوليداي، هو الاول بعد وفاته، تحول إلى مناسبة وطنية، ما أسهم في رفع نسبة المبيعات الى أرقام فلكية.

هكذا يتم الاحتفاء بالمبدعين.. وهكذا يتم تخليدهم وترسيخهم وتعميد مكانتهم في ذاكرة الزمن والأجيال.

ونعود إلى بيت القصيد، فقد فقدت الكويت يوم 25 سبتمبر الماضي الكاتب الروائي الكويتي اسماعيل فهد اسماعيل وهو المؤسس الحقيقي لفن الرواية في الكويت.. ورغم ذلك، لم نسمع أو نقرأ، ضمن برامج المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عن أي ندوة أو احتفالية أو حتى تسمية مهرجان في دورته المقبلة، باسم راحلنا الكبير، مثل مهرجان «القرين» أو غيره من المهرجانات التي ينظمها المجلس.

الأمر هنا يتطلب وقفة، بل وقفة كبرى، لأننا أمام قامة لا يمكن تجاوزها.. واسم هو شمس الرواية.. ومبتدأها.. بل انه احدى مفردات فخرنا واعتزازنا في كويتنا الغالية.

ما أحوجنا أن نستفيد من تجارب الآخرين.. والاحتفاء بمبدعينا.

وهي دعوة للحوار

وعلى المحبة نلتقي،،

