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نشرت الفنانة عبير صبري، صورة لها من كواليس تصوير أول مشاهدها بمسلسل البيت الكبير، وذلك على صفحتها الشخصية، بموقع الصور والفيديوهات «إنستغرام»، حيث ظهرت في الصورة برفقة لوسي وطارق صبري، وعدد آخر من الفنانين.

وعلقت «عبير» على الصورة قائلة: «أول يوم تصوير البيت الكبير، نعيمة، ما شاء الله الجزء الثاني».

يشار إلى أن الجزء الأول كان من بطولة كل من: «لوسي، أحمد بدير، سوسن بدر، منذر رياحنة، ريم هلال، حجاج عبدالعظيم، لقاء سويدان، طارق صبري، دنيا المصري، مي فخرى، أحمد صيام، ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، وأحمد النقلي» وغيرهم، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

