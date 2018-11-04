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تزور البلاد هذه الأيام النجمة البحرينية أميرة محمد وذلك للمشاركة في بطولة المسلسل الجديد «غصون في الوحل» بالإضافة للتحضير لعدد من المشاريع الفنية الجديدة، وفي تصريح خاص بـ «النهار» شددت الفنانة أميرة محمد على أهمية دور ومكانة الدراما الكويتية التي باتت تحتل موقعها البارز، كما تحدثت عن جملة أخرى من القضايا والموضوعات الفنية.

وفي مستهل حديثها لـ «النهار» قالت النجمة أميرة محمد:

- أصور هذه الأيام هنا في الكويت المسلسل الاجتماعي الجديد «غصون في الوحل» من تأليف منى النوفلي وإخراج المتميز محمد دحام الشمري وإنتاج ديتونا للإنتاج الفني، وفي المسلسل النجمة المتميزة هدى حسين ومحمد الرشيد ومحمد المنيع وفوز الشطي وعبدالله السيف وريم أرحمة وعبدالله الطراروة وعلي الحسيني ومحمد الوادي.. وفي العمل أقدم شخصية متجددة وإضافية في رصيدي الفني، وقد سعدت بالاختيار وأيضاً بالمضامين التي يقدمها العمل وأيضاً بشخصية «ابتسام» التي أقدمها.

وتتابع: العمل مع المخرج محمد دحام الشمري يمثل إنجازاً فنياً أفتخر به وأعتز، لتجربته وتاريخه وإنجازاته وأيضاً خبرته العريضة في التعامل مع حرفته الفنية، ما أسهم في ترسيخ بصمته وحضوره.

وعن الدراما الكويتية تقول أميرة محمد:

- تحتل الدراما التلفزيونية الكويتية موقعها البارز وحضورها المتميز. وقد استطاعت أن تتجاوز الكثير من المنعطفات والأزمات التي واجهتها بقوة وبلياقة وتميز.. وهي تحتل المقدمة اليوم، بين النتاجات الدرامية في العالم العربي، وما يميز الدراما الكويتية هو وجود البنية الأساسية من كوادر وأيضاً مبدعين وأجيال النجوم والدعم الإنتاجي الرسمي والخاص على حد سواء، وهو ما يمنح هذه الصناعة الاستمرارية والتميز.. وأيضاً البصمة المتجددة.

وحول التجارب الدرامية التي قدمتها خلال الموسم الماضي أشارت بقولها:

- خلال الموسم الماضي، قدمت عملين من خلال الدراما السعودية وهما مسلسل «بدون فلتر» إلى جوار النجم السعودي عبدالله السدحان، وكل من محمد جابر ونيرمين محسن وأحمد العونان.. وقدمت أيضاً مسلسل «شباب البومب»، كما شاركت في مسرحية «بنات السوشيال» التي قدمت خلال موسم الأعياد في المملكة العربية السعودية إلى جوار فخرية خميس وفي الشرقاوي وأسرار عبدالعزيز.

وتعود للحديث عن الدراما التلفزيونية بقولها:

- وأشير هنا إلى أن الدراما في مملكة البحرين هي الأخرى، تشهد كثيراً من الحراك الإيجابي، خصوصاً، في هذه المرحلة من تاريخها، وهذا ما يؤشر إلى أن هنالك حراكاً خليجياً شاملاً على صعيد الإنتاج الدرامي، ما يمنح صناعة الدراما مساحات أكبر من التنافس، وهذا ما يجعلني أقول بان الدراما البحرينية عائدة.

