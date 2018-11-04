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يلعب النجم الاميركي وليم دافو دوره الاكبر منذ تجسيده لشخصية السيد المسيح عليه السلام في فيلم «الرغبة الأخيرة للسيد المسيح» والعودة الجديدة تاتي من خلال فيلمه الجديد «في بوابة الخلود» من توقيع المخرج جوليان شنابيل، شخصية مفعمة بالحيوية ترصد الأيام الاخيرة من حياة الفنان التشكيلي الهولندي فنسنت فان جوخ، بالذات المرحلة التي عاشها في ارل وفير سور واز بفرنسا .

يتكرر سؤال محوري «ماذا ترسم؟» يأتي السؤال من احد المسؤولين الذين كلفوا برعاية فان جوخ في أيامه الأخيرة بعد ان اتهم بالجنون، فيجيب فان جوخ : «ارسم الضوء» وهو جواب يحمل الكثير من المعاني والدلالات .

لقد رسم فان جوخ الزهور وحقول القمح وكروم العنب والمقاهي والكراسي والقوارب وليالي النجوم وأيضا رسم نفسه ولكن حقيقة الأمر ان ما ظل يرسمه هو النور الذي ارتد على تلك الاشياء وتموج بها ومنحها النبض والحياة والإشراق، ذهب الى النور بوصفه الحياة والقداسة التي تمنح الاشياء نبضها وتوهجها.

كلما اقتربت من فيلم «في بوابة الخلود» اكتشفت تلك الاحترافية العالية التي اشتغل بها جوليان شنابيل وايضا وليم دافو والفريق الفني من أجل أمر أساسي هو تقديم فيلم «يضيء الضوء» حيث السنوات الاهم في تجربة فان جوخ التي قضاها في بلدة ارلوس الصغيرة في ارل جنوب فرنسا حيث اكمل 75 لوحة في 80 يوما، مثلت شلالاً هادراً من اللوحات المشبعة بالضوء والدلالات .

رحلة مقرونة بمشاكل عقلية ووجودية ورغبه في مسابقة الزمن من اجل تقديم ابداعات عالية بعيدة المنال تتطلب كثيراً من العمق والتحليل في النظر اليها ودراستها وتحليلها واحتفاء عال المستوى بالفنان التشكيلي فنسنت فان جوخ ومسيرته ومواجهته للظروف الفنية والنفسية والاجتماعية التي أحاطت به .

تبدأ أحداث الفيلم مع بداية التحضير لمعرض الأعمال فان جوخ في باريس في احد المطاعم وتكون المفاجأة انه لا أحد يقوم بزيارة المعرض حتى الفنانين من رفاقه، وفي لحظة مشبعة باليأس والانكسار يلتقي فان جوخ مع الفنان التشكيلي بول غوغان «يجسد الشخصية اوسكار اسحق» الذي ينصحه بالذهاب الى جنوب فرنسا وعندما يصل الى أول فرنسا يعرف انه موطنه لقد وجد مصدر الضوء.. ليتفجر إبداعه وعبقريته التي أذهلت العالم لاحقاً.

في الفيلم كم كبير من الفلسفة والفكر والقراءات العميقة التي اشتغل عليها جوليان شنابيل ليقدم لنا عملاً سينمائياً لا يمكن أن يفارقك.. كيف لا وفي السيناريو المبدع جان كلود كاريير وأمام الكاميرا نجم بقامة وليم دافو الذي يقدم لنا أداء يمثل إضافة لرصيد حرفة التمثيل السينمائي ولربما يتوج بالأوسكار كأفضل ممثل للعام .

إنها السينما في بهائها والإبداع في تجلياته والاحتفاء في قمته.. هكذا هو فيلم «في بوابة الخلود» الذي يمثل واحداً من اهم نتاجات السينما العالمية لعام 2018 .

