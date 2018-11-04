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أعلنت الممثلة السينمائية والتلفزيونية سلمى بلير أنها تتعامل مع تشخيص مرض التصلب المتعدد وكتبت بلير على حسابها على موقع «انستغرام» للتواصل الاجتماعي، «اعاني من مرض التصلب المتعدد... أنا معاقة.. أسقط أحيانا.. أسقط الأشياء.. ذاكرتي ضبابية.. لا أعرف بالضبط ما سأفعله بالتحديد لكنني سأبذل قصارى جهدي».

وقالت بلير «46 عاما» إنه تم تشخيص حالتها على أنها مصابة بمرض التصلب المتعدد من قبل اخصائي الأعصاب جيسون بيركلي، شقيق الممثلة إليزابيث بيركلي، في 16 أغسطس الماضي.

وتابعت بلير «كنت أعاني من أعراض لسنوات لكنني لم أكن أعيرها اهتمامي حتى سقطت أمامه محاولة معرفة سبب ما كنت اعتقدت أنه عصب مضغوط. ربما أصبت بهذا المرض غير القابل للعلاج منذ 15 عاما على الأقل».

ويؤثر التصلب المتعدد على الجهاز العصبي المركزي للمصابين، وقد تلحق آثاره أضرارا بالرؤية، والتوازن، وقد تكون في شكل إرهاق أو تصلب في بعض مناطق الجسم، وليس له علاج.

وأعربت بلير، التي شاركت في بطولة عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية منها مسلسل «أنجر aمانجمنت» التلفزيوني فضلا عن أفلام «بربل فيولتس» عام 2007 و«ليجالي بلوند» عام 2001، وسلسة «هيل بوي»، عن شكرها لأصدقائها من بينهم الممثل فريدي برينزي جونيور والممثلات جايمي كينج وسارة ميشيل جيلار.

وتقوم حاليًا بتصوير مسلسل «آنذر لايف» من انتاج شركة «نتفلكس»، والذي من المقرر أن يعرض في عام 2019.

