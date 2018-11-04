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القاهرة - أ. ف. ب د. ب. أ: في أجواء غاضبة، شيّع أقباط المنيا في وسط مصر أمس ضحاياهم الذين سقطوا في اعتداء مسلّح تبنّاه تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري، فيما أكدت الكنيسة أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يزيدنا إلا صلابة وأن «أثمن ما نملكه هو وحدتنا وتماسكنا»..

وقُتل سبعة أقباط الجمعة في هجوم مسلّح استهدف حافلة تقلّ مسيحيّين كانوا عائدين من زيارة إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا (250 كيلومتر جنوب القاهرة).

وتبنّى «داعش» هذا الاعتداء، الأوّل الذي يستهدف الأقباط منذ نهاية ديسمبر 2017.

وفي مايو2017، تبنّى إرهابيو «داعش» هجوماً على حافلة كانت تقلّ حجّاجاً أقباطاً على الطريق نفسه الذي حصل عليه اعتداء الجمعة، اذ كانوا متّجهين الدير نفسه. وأسفر ذلك الاعتداء عن سقوط نحو 28 قتيلاً.

واحتشد فجر أمس مئات من الاقباط الغاضبين داخل وحول كنيسة الأمير تادرس في مدينة المنيا والتي انتشر حولها رجال أمن ملثّمون وأكثر من عشر سيارات إسعاف، لحضور جنازة الضحايا. وبعد انتهاء الصلاة، أُخرجت ستّة جثامين في توابيت بيضاء وضعت عليها زهور بيضاء كذلك، وسط هتافات «بالروح، بالدم نفديك يا صليب». وتمّ دفن الجثامين الستّة في مقابر الأقباط بإحدى ضواحي مدينة المنيا. أما القتيل السابع، وهو مسيحي انغليكاني، فتم تشييعه مساء الجمعة في قرية سودا الواقعة أيضاً بمحافظة المنيا.

وقال الأنبا مكاريوس في كلمة ألقاها بعيد انتهاء القدّاس الجنائزي «نحن لا ننسى وعود المسؤولين، بمن فيهم رئيس الجمهورية، بمعاقبة الجناة». وكان الأنبا مكاريوس ووجه بصيحات احتجاج من الحضور الغاضبين عندما قدّم الشكر خلال الكلمة نفسها إلى مسؤولي الأمن. ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضحايا الهجوم مساء السبت في تغريدة على «تويتر» قائلاً «أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك... وأتمنّى الشفاء العاجل للمصابين وأؤكّد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة».

ومساء السبت، خيّمت أجواء من التوتّر أمام مستشفى المنيا العام حيث بقي أهالي الضحايا المحتجيّن حتى الساعات الأولى من صباح أمس، ما حمل قوات الأمن على الإبقاء على انتشارها في الشوارع المحيطة خشية وقوع حوادث. وجلست سيدة مسنّة على الأرض الترابية في فناء المستشفى قرب باب المشرحة، تنتظر خروج جثمان ابنها وهي تبكي وتصيح «كان أحسن أولادي .. لن أراه ثانية»، قبل أن يتدافع الحاضرون لحمل نعش أحد الجثامين ووضعه داخل سيارة إسعاف لتتمّ الصلاة عليه في الكنيسة.

وفيما كانت سيارة الإسعاف تنطلق، نظر إليها شاب قبطي هازّاً رأسه وقال بنبرة ملؤها خيبة أمل «لا جديد ولن يحدث جديد، سيتمّ دفنهم وسينتهي الأمر». ويدعى هذا الشاب ميشال (23 عاماً) وهو جار لأحد ضحايا الهجوم وقد قال لوكالة فرانس برس «هل يفترض أن أحمل سلاحاً معي عند ذهابي للصلاة أم أمكث في منزلي لأنّني قد أموت إذا قرّرت الذهاب إلى الكنيسة؟»، متسائلاً «ماذا يريد هؤلاء الإرهابيون؟ أن نكره المسلمين؟!».

ونشر المتحدّث الرسمي باسم الكنيسة القبطية على صفحته الرسمية على فسبوك أسماء الضحايا الأقباط الستة وهم ينتمون كلّهم الى أسرة واحدة ومن بينهم ثلاثة أشقّاء وطفلة صغيرة.

وأكدت الكنيسة أمس أن مصر بتماسكها وبقوتها سوف تقضي على هذا الإرهاب، لإنها تسعى لكل الخير ولا تبغي شرا لأحد.

وقالت الكنيسة، في تعزية البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأسر القتلى والمصابين في الحادث الإرهابي بدير الانبا صموئيل، إن «مثل هذه الأحداث التي تصيبنا هي لا تصيبنا كمسيحين فقط، لكنها تصيب المجتمع المصري كله، ونعلم أن أثمن ما نملكه هو وحدتنا وتماسكنا». وأضافت إن «هذا الحادث يزيدنا صلابة، وأننا نصلي من أجل شفاء المصابين، ومن أجل سلامة مصر وحفظ السلام فيها، وأننا نصلي من أجل المعتدين الذين أعتدوا لأنهم في غيبوبة؛ لأن ما يسببونه من حزن ومن آلام ومن ضيق ونكد في المجتمع المصري، لن يحقق شيئا على الإطلاق». وأشارت إلى «أننا على تواصل مستمر مع الآباء الأساقفة في المنيا ودير الأنبا صموئيل وسوهاج من أجل تقديم كل ما يحتاجه هؤلاء المصابين وإراحة أسر الشهداء».

إلى ذلك، قررت لجنة بابوية استمرار احتفالات مولد القديس ماري جرجس في الأقصر(721 كم جنوب القاهرة ). وقالت مصادر قبطية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشاورات جرت

أمس بين أعضاء لجنة مشكلة من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني وبطريرك الكرازة المرقسية، للإشراف على احتفالات المولد، عقب حادث المنيا الإرهابي.

وأشارت إلى أن قرار اللجنة باستمرار الاحتفالات جرى بمباركة من قداسة البابا تواضروس. وأكدت المصادر أن «الأقباط طالبوا منذ وقوع حادث المنيا، باستمرار احتفالات ماري جرجس في الأقصر، وعدم الرضوخ للإرهابيين».

