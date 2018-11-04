عربيات ودوليات

قال عدد من مصابي حادث المنيا الإرهابي خلال تحقيقات النيابة أنه أثناء عودتهم من زيارة الدير، فوجئوا بسيارة دفع رباعي لونها رمادي يقودها شخص ملثم ويعاونه في الكرسي الخلفي أحد الأشخاص الملثمين ويرتدي زياً مموهاً ويضع فوقها سترة «واقي رصاص» وبيده سلاح آلي وعيناه ملونة ويتحدث اللغة العربية الفصحى وليس العامية المصرية، وطلب منهم تسليمه الهواتف المحمولة ، ثم قام بإنزال جميع الرجال من السيارة وأطلق عليهم النيران في منتصف الرأس تاركا النساء والسيدات.

وأثناء ذلك تصادف مرور سيارتي ميكروباص تابعتين لمطرانية المنيا وعند مشاهدتهم لما يحدث قام السائق بتغيير خطة سيرة والعودة للخلف ناحية الدير فأسرع الإرهابي خلفه وأطلق وابلاً من النيران على إطارات السيارة لإجباره على التوقف ثم قام بإطلاق طلقات النيران من الناحية اليسرى من السيارة ما أدى إلى إصابة الباقين.

