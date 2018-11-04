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بغداد الوكالات: تداول ناشطون عراقيون مقاطع فيديو تظهر نفوق آلاف الأطنان من الأسماك بنهري دجلة والفرات في حين أرجعت وزارة الزراعة الأمر إلى انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وقلة الإيرادات المائية من تركيا إضافة إلى ما يلقى في النهرين من ملوثات صناعية ومنزلية.

وأظهرت مقاطع الفيديو كميات هائلة من الأسماك النافقة تعوم على سطح المياه وسط تساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ونداءات إلى وزارة البيئة بأن تتحرك بسرعة لوقف هذه الكارثة البيئية المستمرة منذ أسبوع.

ولم تخف تعليقات الناشطين حالة السخط والغضب وسط تأكيد بعضهم على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها وضرورة التحرك بسرعة واعتبر البعض أن مسؤولي الدولة منشغلون فقط بالرواتب والمزايا وليس بحل المشكلات التي يواجهها المواطنون في حين رأى آخرون أن هذا الأمر مقصود والهدف منه تخريب الاقتصاد وهو يأتي عقب إعلان العراق اكتفاءه من الأسماك ما أدى إلى تضرر بعض الجهات التي عمدت لتسميم الأسماك.

من جهته قال رئيس كتلة «دولة القانون» النيابية النائب خلف عبد الصمد لموقع «جورنال نيوز» العراقي المحلي إن استمرار نفوق الأسماك في المشاريع المنتشرة في بعض مناطق العراق يشكل سابقة خطيرة تستلزم تحركا عاجلا من الجهات المعنية للتحقيق في الأمر.

وقال عبد الصمد في بيان إن «هناك مخاوف من وجود أياد خفية تحاول استهداف الاقتصاد العراقي المتمثل في الثروة السمكية التي حقق فيها العراق تقدما ملحوظا من حيث رفد السوق المحلية بالأسماك» وأبدى مخاوفه من «تأثير ذلك على صحة المواطنين من خلال تناولهم لتلك الأسماك» داعيا الجهات المعنية إلى «إجراء الفحوص اللازمة وبيان نتائج التحقيقات بأسرع وقت».

ونقل الموقع عن وزارة الصحة والبيئة إعلانها تشكيلها فريق عمل للوقوف على ظاهرة نفوق الأسماك في محافظة بابل وقال كريم عسكر المدير العام لدائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط التي تضم محافظات بابل والنجف وكربلاء والقادسية في بيان إن وزارة الصحة والبيئة شكّلت فريق عمل للوقوف على ظاهرة نفوق الأسماك في محافظة بابل وطرح سبل معالجتها بأسرع وقت ممكن وأشار عسكر إلى أهمية تعزيز نظام الرقابة وتطبيق القوانين البيئية بحزم لوقف التعديات البيئية والممارسات الخاطئة التي تحدث باستمرار.

