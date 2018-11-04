عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: كشف دبلوماسيون غربيون عن شروع بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، في إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن للتعامل بصورة خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن. وقال الدبلوماسيون الذين لم يتم تسميتهم في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة امس إن مشروع القرار يهدف أيضا لدعم الحوار الذي يقوده المبعوث الدولي أملا في التوصل إلى تسوية سياسية. وأفاد أحد هؤلاء الدبلوماسيين بأن المشاورات بدأتها بريطانيا مع الولايات المتحدة في ضوء المواقف الأخيرة التي أعلنها عدد من المسؤولين الأميركيين لجهة العمل بأسرع ما يمكن لمنع وقوع مجاعة في هذا البلد. وذكر أن عناصر مشروع القرار تتضمن النقاط الخمس التي أعلنها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي بالإضافة إلى بعض العناصر المتعلقة بدعم العملية السياسية التي يحاول المبعوث الدولي مارتن غريفيث تيسيرها.

بدروه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للأعمال القتالية في اليمن مناشدا أطراف النزاع انتهاز الفرصة الحالية لوقف القتال والانخراط في الجهود الديبلوماسية للمبعوث الخاص مارتن غريفيث دون شروط مسبقة إفساحا للمجال أمام العودة للعملية السياسية

في غضون ذلك اكدت مصادر عسكرية يمنية تقدم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا امس نحو مواقع جديدة في محافظة الحديدة غربي البلاد وقالت المصادر إن قوات الجيش أحرزت تقدما كبيرا باتجاه جامعة الحديدة من الخط الساحلي جنوبي المدينة كما تمكنت من السيطرة على قوس النصر في كيلو 16 وهي بوابة الدخول إلى المدينة من الناحية الشرقية. وقال سكان محليون إن أصوات قصف المدافع والاشتباكات المسلحة اقتربت من المدينة من الناحيتين الشرقية والجنوبية تزامنا مع القصف العنيف لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في أطراف المدينة. وأضافت المصادر أن مسلحي الحوثيين تمركزوا في عدد من الأحياء السكنية بعد أن حفروا الخنادق ونشروا المدافع ومضادات الطيران.

وألقت قوات التحالف منشورات حضت فيها الصيادين على الابتعاد عن كافة الجزر القريبة من مدينة الحديدة وعدم الاقتراب من الشواطئ الجنوبية الغربية للمدينة. كما دعت المواطنين للابتعاد عن مناطق المواجهات.

