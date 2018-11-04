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إسلام أباد- الوكالات: اغتيل رجل دين باكستاني معروف أنه الأب والزعيم الروحى لحركة طالبان الأفغانية في هجوم بسكين بمسكنه، حسبما أفاد نجله. وتعرض سميع الحق (81 عاما) لاعتداء داخل منزله في مدينة روالبندي القريبة من العاصمة الباكستانية إسلام أباد على يد اثنين من القتلة بسكاكين، حسبما قال ابنه حامد الحق .وأضاف الابن أن والده تعرض للطعن عدة مرات وهرع به إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجراحه.

وقال المتحدث باسم طالبان يوسف شاه إن الرجل المعروف بـ «مولانا سميع الحق» أدار مدرسة دينية إسلامية في بلدة نوشيرا بشمال غربي باكستان وكان مدرسا لمعظم زعماء حركة طالبان الافغانية بما في ذلك الأب المؤسس للمليشيا الملا عمر. واشتهر سميع الحق بأنه الأب والزعيم الروحى لحركة طالبان بسبب النفوذ والاحترام الكبيرين اللذين تمتع بهما بين قادة وكوادر تلك الميليشيا. وترأس الحق حزبا سياسيا وانتخب مرتين كعضو في مجلس الشيوخ بالبرلمان الباكستاني. وقال مسؤول الشرطة زبير أحمد إن الدافع وراء القتل غير معروف حتى الآن.

