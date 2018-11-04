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كوريا الشمالية تهدد باستئناف برنامجها النووي


كثفت كوريا الشمالية من هجومها على العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة الأميركيةحيث هددت باستئناف برنامجها النووي في حال لم يتم رفع العقوبات. وذكرت وكالة انباء «بلومبرغ» ان معهد الدراسات الأميركية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية قال ان بيونغ يانغ يمكنها استئناف سياستها الخاصة بالبناء الاقتصادي والتطوير النووي في حال استمرت الاجراءات العقابية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية،عن كون جونغ جون، مدير المعهد انه «يستحسن ان توقف الولايات المتحدة افعال التدمير الذاتي بالضغط» على كوريا الشمالية.


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