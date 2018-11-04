عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: نقلت شبكة «سي ان ان» الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» قولهم ان الوزراة رفضت طلبا من البيت الأبيض الشهر الماضي لارسال قوات الى الحدود مع المكسيك للتصدي لقافلة مهاجرين.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤولين بوزارة الدفاع لم تذكر اسماءهما، ان البيت الأبيض طلب قوة احتياطية مخولة بتوفير «السيطرة على الحشود» في المناطق على طول الحدود وحماية افراد حرس الحدود قبل وصول آلاف المهاجرين الى الحدود الأميركية. لكن حسب «سي ان ان»، فان «البنتاغون» رفضت الطلب في 26 أكتوبر لأنها شعرت ان المهام المطلوبة تقع خارج نطاق سلطة الجنود الفعلية.

وتتجه قافلة مهاجرين من سكان اميركا الوسطى باتجاه الحدود الأميركية محاولين دخولها عبر المكسيك، ووصفهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنهم «مجموعة خطيرة من الناس»، مضيفا «لن يأتوا الى بلادنا». وأعلن ترامب في وقت سابق انه سينشر ما قد يصل الى 15 ألف جندي اميركي على الحدود مع المكسيك، من اجل وقف تسلل قوافل المهاجرين.

في غضون ذلك حاول الرئيس الاميركي التخفيف من وطأة موقفه مؤكداً انه لم يطلب من الجنود الأميركيين اطلاق النار على المهاجرين على الحدود مع المكسيك في حال قاموا برشقهم بالحجارة. وقال ترامب «لم اقل اطلقوا النار» مضيفا «أنه لن يكون على الجنود اطلاق النار. ما لا اريده هو قيامهم (المتظاهرون) برشق الحجارة». وتابع في تصريح صحافي ادلى به وهو في حديقة البيت الابيض ان المهاجرين الذين سيقومون برشق الحجارة «سيعتقلون لفترة طويلة».

وكان ترامب سئل الخميس حول كيفية تصرف الجنود الأميركيين في حال قام المهاجرون برشقهم بالحجارة فأجاب «في حال ارادوا رمي الجيش بالحجارة، فان الجيش سيرد». وتابع «اذا قاموا برشق الحجارة على غرار ما فعلوا مع الشرطة والجيش المكسيكيين اقول لهم اعتبروا ذلك مثل بندقية».

في المقابل اعتبر الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما ان ما اعلنه ترامب عن ارسال آلاف الجنود الأميركيين الى الحدود مع المكسيك لمنع دخول مهاجرين من اميركا الوسطى هو «مناورة سياسية» وقال اوباما في تجمع انتخابي نُظم في ميامي دعماً لمرشحين ديموقراطيين ان الجمهوريين «يُفرقون جنودنا الشجعان عن عائلاتهم من اجل مناورة سياسية على الحدود». وأضاف «ان رجال ونساء جيشنا يستحقون افضل من ذلك» معتبراً انه «يتم باستمرار اثارة الخوف من اجل صرف الانتباه عن حصيلة» السياسات الجمهورية.

وتوجه اوباما الجمعة الى فلوريدا لدعم اندرو غيلوم اول مرشح من ذوي البشرة الداكنة لمنصب حاكم هذه الولاية وكذلك لدعم السيناتور الديموقراطي ورائد الفضاء السابق بيل نيلسون الذي يسعى الى ان يُعاد انتخابه وفي نهاية خطاب قاطعه احيانا متظاهرون مؤيدون للحزب الجمهوري قال اوباما امام المناصرين «فلنكتب التاريخ هنا في فلوريدا!». وستشمل الانتخابات كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ وحكام 30 ولاية.

