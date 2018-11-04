عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان ايران ستسعى في نهاية المطاف الى التفاوض على اتفاقية جديدة من شأنها ان تسمح للدولة ان «تزدهر». ووصف ترامب اتفاق عام 2015 النووي، الذي انسحب منه من جانب واحد العام الحالي، بانه «كارثي». وقال ترامب في تجمع انتخابي في انديانا قبل ايام من فرض العقوبات على طهران مرة اخرى «سيكون لدينا اشد عقوبات على الاطلاق على هذا النظام الايراني الوحشي» وأضاف ترامب «وفي مرحلة ما سيصبحون اذكياء جدا وسيعودون ويتفاوضون على اتفاقية حقيقية واتفاقية نزيهة واتفاقية تسمح لهم بالازدهار. نريدهم ان يزدهروا».

ومع ترقب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على ايران حيز التنفيذ غدا الاثنين وضع الرئيس الأميركي ايران امام خيار ما بين تغيير نهجها او مواجهة تدهور اقتصادها. وقال ترامب في بيان ان «الهدف هو ارغام النظام على القيام بخيار واضح: اما ان يتخلى عن سلوكه المدمر، او يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية». كما اكد ترمب في بيانه ان تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام الايراني «وليس ضد الشعب الايراني الذي يعاني منذ زمن طويل».

وأوضح ان هذا ما حمل على استثناء سلع مثل الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات «منذ وقت طويل». وقال ترامب «هذه الاجراءات، بالاضافة الى 19 جولة من العقوبات منذ يناير 2017، اصبحت اصعب وأشد عقوبات تفرضها الولايات المتحدة ضد ايران ان لها بالفعل تأثيرا مدمرا على الاقتصاد الايراني» مضيفاً ان العملة الوطنية الايرانية قد «انخفضت على مدار العام بنسبة 70%، وسجل التضخم في اكتوبر 37%، والركود بدأ يهدد الاقتصاد الايراني».

وهدد الرئيس الأميركي مرة اخرى البلدان والشركات التي لا توقف تعاملها مع ايران تماشيا مع الاجراءات والعقوبات الأميركية وقال في بيانه «يتعين على الحكومات والشركات ان تسأل نفسها ما اذا كان استمرار الصفقات مع ايران يستحق المخاطرة».

في المقابل اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي امس ان ترامب «ألحق العار» بالولايات المتحدة. وقال خامنئي في تصريحات على صفحته في «تويتر» مقتبسة من خطاب القاه في طهران «هذا الرئيس الأميركي الجديد الحق العار بما تبقى من هيبة اميركا والليبرالية الديموقراطية. قوة اميركا الخشنة، اي الاقتصادية والعسكرية، تتراجع كذلك». وقلل خامنئي من اهمية اعادة فرض العقوبات الأميركية بما في ذلك الحظر على النفط. وقال ان «التحدي بين الولايات المتحدة وايران استمر 40 عاما حتى الآن وقامت الولايات المتحدة بجهود متعددة ضدنا: حرب عسكرية واقتصادية واعلامية». وأضاف «هناك حقيقة اساسية في هذا السياق: في اطار هذا التحدي المستمر منذ 40 عاما الطرف الخاسر هو الولايات المتحدة والرابح هو الجمهورية الاسلامية».

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قال ليل الجمعة انه سيتم اصدار ثمانية تشريعات بمنح صلاحيات لتقديم اعفاءات بشأن التجارة مع ايران، وذلك قبل يومين من فرض عقوبات على قطاع النفط الايراني. وأوضح بومبيو ان اثنين من هذه التشريعات ينصان على انكماش الواردات من النفط الايراني الى الصفر في غضون اسابيع بينما تنص التشريعات الستة الأخرى على خفض واردات النفط الايراني بشكل كبير. وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات بما في ذلك اسماء الكيانات والدول الواردة في التشريعات الثمانية للصلاحيات الخاصة بتقديم الاعفاءات وأي من المؤسسات التي ستتعرض لعقوبات يوم الاثنين وهو اليوم الذي سيتم فيه اعادة العقوبات بشكل كامل على ايران. وذكر بومبيو ان الاتحاد الأوروبي كتكتل لن يتم منحه اعفاء. وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز ان بلاده تدخل ضمن هؤلاء الذين سيحصلون على اعفاء، وفقا لوكالة انباء الأناضول التركية الحكومية، واصفة ذلك بأنه «اعلان ايجابي». وتركيا والصين والهند ودول اخرى فى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط من بين اكبر المستوردين للنفط الايراني. وقال بومبيو ان الهدف من العقوبات هو ان تتعامل ايران «كدولة طبيعية» وشدد على ان القيود ليس الغرض منها الاضرار بالمواطنين الايرانيين العاديين. وقال بومبيو ان «اجراءاتنا تستهدف النظام، وليس الشعب الايراني».

