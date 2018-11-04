عربيات ودوليات

للوهلة الأولى، بدأ قرار ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب المفاجئ من الاتفاق النووي مع ايران مناورة داخلية بحتة - وعداً انتخابياً جرى الوفاء به او ضربة انتقامية ضد تراث سلفه. ويمكن قول الشيء نفسه عن القرار الذي اعلن الجمعة والخاص باعادة فرض العقوبات بشكل كامل على ايران. وفي مقال نشر مؤخراً في مجلة فورين افيرز، استعرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاستراتيجية التي تستند اليها تلك القرارات - وهي نهج «أقصى قدر من الضغط» تجاه ايران. لكن تلك الاستراتيجية من غير المرجح ان تنجح، بل وربما تقودنا الى جولة اخرى من الصراعات المدمرة وغير الضرورية.

وفي مقاله، وصف بومبيو ايران بأنها نظام عدواني عازم على اكتساب القدرات النووية من اجل تحقيق طموحاته الامبراطورية في الشرق الأوسط. وصرح بومبيو ان الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، او كما هو معروف بـ «الاتفاق النووي مع ايران» هو جزء من خطة اوسع تهدف الى «مواجهة ايران»، والتي تتضمن ايضاً التهديد باستخدام القوة من اجل الحد من النفوذ الايراني في جميع انحاء المنطقة، وقد تنبأ بومبيو بأنه من المحتمل ان يؤدي هذا الموقف المتشدد الى صفقة نووية افضل من تلك التي ابرمتها ادارة اوباما في عام 2015.

الواقع ان هناك اسم للمدرسة الفكرية التي ولدت هذه الاستراتيجية: وهي عقيدة الهجوم التي دائما ما تعتبر العمل العسكري اكثر فاعلية من الدفاع. الا ان تلك الاستراتيجة قد تسببت في الكثير من الكوارث منذ العام 1914 وحتى حرب العراق في عام 2003.

يعتقد بومبيو بأن «انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع ايران جاء نتيجة كونه لا يحمي مصالح الأمن القومي الأميركي. الواقع ان القاء اللوم على الاتفاق النووي لفشله في تحويل ايران الى بلد طبيعي، وازاحة القوات الايرانية او وكلاءها من سورية او العراق، او تغيير وضعها كدولة مؤيدة للارهاب هو اقرب الى اهانة ميكانيكي لفشله في تحويل سيارتك من «فورد» الى «لامبورغيني».

فلم يكن الهدف من الاتفاق النووي التعرض لأي من هذه الأشياء. بل كان يركز على المشكلة الأكبر مع ايران والمتمثلة في برنامجها النووي. فقد قيد الاتفاق متعدد الأطراف اي طموحات نووية لدى ايران عن طريق تفكيك مفاعلها الخاص بالبلوتونيوم، مما يحد من عدد اجهزة الطرد المركزي ويخفض كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي تملكه. لذا فقد ادى الانسحاب من الاتفاق الايراني دون اي دليل على قيام ايران بانتهاك اي من التزاماتها الى اضعاف اليد الأميركية في مواجهة ايران وفي الشرق الأوسط بشكل عام. فضلاً عن دق اسفين بين واشنطن وبقية الموقعين على الصفقة، الذين ساعدوا اميركا كثيراً في الضغط المالي على ايران. والآن يعمل الاتحاد الأوروبي بالفعل على تطوير آلية تهدف الى مساعدة ايران على التحايل على العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة.

لكن، من الآن فصاعداً، اصبح هناك مشكلتان تتعلقان بنهج ادارة ترامب «أقصى ضغط». اولاً، لدى ايران حوافز سمعة قوية لمقاومة الضغط الأميركي. ثانياً، لا يوجد ضمان بأن تحترم ادارة ترامب اي اتفاق اذا ما قدمت طهران تنازلات اضافية.

الواقع ان الافتراض الضمني والبسيط لبومبيو وبقية ادارة ترامب بأن المزيد من الضغط سيؤدي الى تنازلات اكبر من جانب ايران هو امر غير واقعي ولا يتناسب مع العلوم السياسية الحديثة. فقد اظهر بحث اخير ان السمعة في السياسة الدولية تهم اكثر مما كنا نعتقد خلال العقد الماضي. وفي حين ركز الجزء الأكبر من البحث على القوى العظمى، فان الدول الصغيرة تهتم بقدر ما تهتم الدول العظمى بسمعتها. ببساطة، الاستسلام اليوم يمكن ان يدعو المزيد من العدوان غداً.

وايران تعرف ذلك جيدا، ربما، اكثر من اي احد آخر. وكما اشار المؤرخ ارفاند ابراهاميان، فان المعاهدات التي وقعتها سلالة قاجار الحاكمة في ايران مع روسيا في عام 1813 وعام 1828 ومع بريطانيا في عام 1857 «مهدت الطريق امام قوى خارجية اخرى للحصول على سلسلة من الامتيازات التجارية والدبلوماسية المعروفة باسم» الامتيازات الأجنبية «.... التي اصبحت مرادفاً للامتيازات الامبريالية والغطرسة والتجاوزات».

وكانت مثل هذه التنازلات مسؤولة بدرجة كبيرة عن الاضطرابات الداخلية المؤلمة في ايران، التي ارتبط بعضها بشكل واضح بالولايات المتحدة، من ثورة التبغ في اواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، الى ازمة عبدان عام 1951، وحتى الثورة الايرانية عام 1979.

ففي عام 1964 ، تم منح العسكريين الأميركيين الحصانة الدبلوماسية التي وضعتهم خارج نطاق سلطة النظام القانوني الايراني، الأمر الذي وصفه آية الله الخميني، في بداية حملته ضد الملكية ، بامتياز اجنبي آخر، قائلاً ، «لقد وضعوا الشعب الايراني في مستوى ادنى من مستوى كلب اميركي. فلو ان شخص ما دهس كلباً صاحبه اميركي، فسيتم محاكمته. حتى لو كان الشاه نفسه. ولكن اذا ما دهس طباخاً اميركياً الشاه، فلن يكون لأحد الحق في محاسبته. لماذا؟! لأنهم ارادوا قرضاً وطلبت اميركا ذلك في المقابل «.

المشكلة الثانية التي تواجهها ادارة ترامب هي عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. فليس هناك ما يضمن ان ادارة ترامب ستحترم بالضرورة الاتفاق النووي الثاني مع ايران.

وفي حين يتفق كل من المتفائلين والمتشائمين على ان الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأكثر قوة في العالم من خلال العديد من المقاييس، الا ان نفوذها ما زال محدوداً. فهي لا تستطيع ان تحارب الجميع في كل مكان طوال الوقت.

لذا ستكون الاستراتيجية الأكثر حكمة هي التركيز على التهديدات الكبرى التي تواجه الأمن القومي الأميركي، بدءاً بالصين. كما ينبغي على ادارة ترامب البحث عن طرق لاخراج ايران من فلك الصين وروسيا ، تماماً كما اخرج كل من نيكسون وكيسنجر مصر من الفضاء السوفيتي في عام 1971.

ومن غير المحتمل ان يجرى استقبال المطالب الأحادية والعدوانية للحصول على تنازلات مقابل تعهدات من جانب رئيس متقلب على نحو جيد في ايران؛ بل ستجعلها اكثر تحفظاً وأكثر مقاومة، وربما تستدعي مزيداً من الضغط وتصعيداً محتملاً الى حرب.

NEWSWEEK ألبرت وولف

عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأميركية في دهوك