عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: هددت الولايات المتحدة باتخاذ «اجراءات قاسية» ضد الآلية الخاصة للاتحاد الأوروبي التي يستخدمها لتنفيذ العمليات المالية مع ايران. وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحافي خول اعادة فرض بلاده حزمة جديدة من العقوبات ضد ايران بسبب برنامجها النووي «لا اتوقع تنفيذ اي عمليات مالية ملموسة ستجري عبر هذه الآلية الخاصة». وأضاف منوتشين مهددا «لكننا سنتخذ اجراءات قاسية في حال ورود تقارير حول استخدام الآلية الخاصة لتنفيذ عمليات مالية تهدف للالتفاف على عقوباتنا».

وحذر وزير الخزانة الأميركي من ان نظام التحويلات المصرفية الدولية المعروف باسم «سويفت» ومقره بلجيكا لن يتم اعفاؤه من العقوبات اذا ما وفر خدمات مالية محددة لكيانات ايرانية محظور التعامل معها.

في المقابل اعرب الاتحاد الاوروبي عن اسفه لقرار الولايات المتحدة اعادة فرض عقوباتها على ايران وذلك بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع معها وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان مشترك مع وزراء خارجية فرنسا جان-ايف لودريان وألمانيا هايكو ماس وبريطانيا جيريمي هانت ووزراء مالية الدول الثلاث برونو لومير وأولاف شولتز وفيليب هاموند «ان هدفنا هو حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل في مشاريع تجارية مشروعة مع ايران وبما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي ومع قرار مجلس الأمن الدولي 2231».

وأكد المسؤولون الأوروبيون في بيانهم انهم ملتزمون بالعمل والحفاظ على صيانة القنوات المالية الفعالة مع ايران واستمرار تصدير ايران للنفط والغاز. وأشاروا الى انه «فيما يتعلق بهذه القضايا كما هو الحال في مواضيع اخرى يستمر عملنا بما في ذلك مع روسيا والصين كمشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة لتنفيذ الاتفاق النووي ومع اي طرف ثالث مهتم بدعمها». وأوضحوا «ان الجهود تكثفت في الأسابيع الأخيرة ولاسيما تلك التي تقوم عليها المبادرة الأوروبية لانشاء آلية ذات اغراض خاصة ستسمح باستمرار رفع العقوبات للوصول الى ايران والسماح للمصدرين والمستوردين الاوروبيين بمتابعة التجارة المشروعة».

من جهتها انتقدت روسيا العقوبات الأميركية المشددة بحق ايران واعتبرتها مدمرة. وأصدرت الخارجية الروسية امس بيانا جاء فيه «نحن ندين هذا التصرف المدمر من جانب الولايات المتحدة»، مشيرة الى ان هذه الخطوة من شأنها ان تؤدي الى تبديد كل الجهود الدولية الرامية الى الابقاء على الاتفاق النووي مع ايران. وتابعت الخارجية الروسية في بيانها:» نحن جمعيا نرفض العقوبات احادية الجانب التي تلتف على مجلس الأمن الدولي» لافتة الى ان من بين الأمور الاشكالية في هذه العقوبات هي انها يمكن فرضها على شركاء لايران ايضا. ورأت الخارجية الروسية انه اذا كانت الولايات المتحدة ترغب في منع ايران من التسلح النووي، فعليها ان تتفاوض مع ايران حول هذا الأمر.

