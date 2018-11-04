عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: كشف ثلاثة مسؤولين عراقيين ان الولايات المتحدة ابلغت العراق انها ستسمح له بمواصلة استيراد امدادات حيوية من الغاز والطاقة والمواد الغذائية من ايران بعد ان تعيد واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الايراني. والاعفاء للعراق مشروط بألا يدفع لايران ثمن الواردات بالدولار الأميركي حسبما قال المسؤولون ومن بينهم عضو بلجنة وزارية عراقية تشرف على انشطة الطاقة. وقال المسؤول باللجنة الوزارية ان وزارة المالية العراقية انشأت حسابا لدى بنك مملوك للدولة ستودع بغداد فيه المبالغ المدينة بها لايران عن الواردات، بالدينار العراقي. وفي اغسطس قال مسؤولون بالبنك المركزي ان اقتصاد العراق مرتبط بشكل وثيق بايران بما سيجعل بغداد تطلب اذنا لتجاهل بعض العقوبات الأميركية. ويستورد العراق امدادات حيوية من جارته، بما في ذلك الغاز الذي يستخدمه في محطات لتوليد الكهرباء.

