دوليه

استعد باريس سان جرمان لرحلته المفصلية إلى إيطاليا لمواجهة نابولي بعد غد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برقم قياسي قاري بتحقيقه أول من أمس فوزه الثاني عشر تواليا في الدوري الفرنسي، وذلك على حساب ضيفه ليل 2-1 في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.

وتابع نادي العاصمة بدايته المدوية محليا محققا فوزه الثاني عشر تواليا وماحيا الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في البطولات الخمس الكبرى والذي كان بحوزة توتنهام الانكليزي منذ موسم 1960-1961، ووسع الفارق بينه وبين مطارده المباشر ليل إلى 11 نقطة.

ويدين باريس سان جرمان بفوزه إلى نجميه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار حيث افتتح الأول التسجيل في الدقيقة 70، وعزز الثاني بهدف في الدقيقة 84، فيما سجل العاجي نيكولا بيبي الهدف الوحيد للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.وعزز مبابي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 11 هدفا بفارق هدفين أمام زميله البرازيلي نيمار الذي انفرد بالمركز الثاني، فيما رفع بيبي رصيده إلى 8 أهداف في المركز الثالث.

وأكد فريق العاصمة استعداده للقمة المرتقبة بعد غد أمام مضيفه نابولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال. ويحتل باريس سان جرمان المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف ليفربول الإنكليزي المتصدر ونقطة واحدة خلف نابولي الثاني.ويحتاج باريس سان جرمان إلى نتيجة إيجابية في نابولي للابقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة خاصة وأنه سيستضيف ليفربول في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، بيد أن الفريق الإيطالي أكد بدوره استعداده بفوز كبير على ضيفه إمبولي 5-1 في افتتاح المرحلة الحادية عشرة.

وعانى باريس سان جرمان الذي غاب عن صفوفه مهاجمه الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني بعدما فضل مدربه الألماني توماس توخل عدم المجازفة بإشراكه بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، للفوز على ليل الذي قدم مباراة جيدة وصمد أمام هجمات أصحاب الأرض.وكان سان جرمان الأخطر في الشوط الأول وتناوب مهاجموه على إهدار الفرص على قلتها خصوصا تسديدة مبابي بجوار القائم الايسر (10)، وانفراد دي ماريا الذي خاض مباراته المئة مع فريقه في الدوري الفرنسي (22).

وتابع باريس سان جرمان أفضليته في الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل عندما حاول نيمار تمريرة كرة خلف الدفاع إلى مبابي فارتطمت بقدم المدافع الدولي البرازيلي جوزيه فونتي وتهيأت أمام المهاجم الشاب فسددها رائعة بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى.وتابع الحظ الابتسام لنادي العاصمة عندما تبادل مبابي ونيمار الكرة على مشارف المنطقة قبل أن يسددها الأخير فارتطمت بقدم أحد المدافعين وسكنت الزاوية اليسرى للحارس ماينان (84).وحصل الضيوف على ركلة جزاء عندما لمست الكرة يد ماركينيوس فانبرى لها بيبي بنجاح في الزاوية اليسرى العليا البعيدة للحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون الذي لعب أساسيا للمرة الأولى منذ الفوز على ليون 5-0 في السابع من أكتوبر الماضي.

