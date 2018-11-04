دوليه

منح وليد سليمان وركلات الجزاء التي استخدمت فيها تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم («في ايه آر») فريق الأهلي المصري فوزا مريحا على ضيفه الترجي التونسي 3-1 اول من امس في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقطع الفريق المصري على ملعب برج العرب في الإسكندرية، شوطا كبيرا نحو تعزيز رقمه القياسي وإحراز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 2013، بينما سيجد الترجي نفسه أمام مهمة صعبة اذا ما أراد إحراز اللقب للمرة الثالثة بعد 1994 و2011.وتقام مباراة الإياب على ملعب رادس في تونس في التاسع من نوفمبر.

ولعبت تقنية الفيديو التي استخدمت للمرة الأولى في دوري الأبطال الإفريقي، دورا حاسما في المباراة لاسيما وأن ثلاثة من الأهداف الأربعة أتت من ركلات جزاء، بينها اثنتان للأهلي ما لقي اعتراض الجانب التونسي. وسجل للأهلي وليد سليمان (34 و77 من ركلتي جزاء)، وعمرو السولية (58)، وللترجي الجزائري يوسف البلايلي من ركلة جزاء (64).وعلى رغم النتيجة المريحة ذهابا في مباراة شهدت خشونة من قبل الطرفين، رفض المدرب العام للأهلي محمد يوسف اعتبار اللقب محسوما للفريق الأحمر. وقال في تصريحات بعد المباراة «النتيجة تعد جيدة، ولكن الأمور لم تحسم ولا يحسم أمر مضمون في كرة القدم».

وأضاف «مباراة العودة لن تكون سهلة، خاصة وأن الترجي خصم عنيد لا يستسلم بسهولة»، معتبرا أن الأهلي «خاض الشوط الأول فقط من النهائي وهناك شوط ثان في تونس لن يكون سهلا على الإطلاق». في المقابل، لم يخف المدرب المؤقت للترجي معين الشعباني انتقاده للتحكيم وتقنية الفيديو لاسيما لمنح الأهلي ركلتي جزاء.وقال بعد اللقاء «التحكيم افتقد النزاهة إذا كانت النية توجيه لقب الكأس لفريق معين فلماذا نتعب وتسافر الجماهير ونحلم باللقب؟». واعتبر أن مسار المباراة «بعيد عن كرة القدم ولا يليق بمباراة نهائية، وعامة فإن أداء الترجي كان جيدا واحتساب ركلتي جزاء ضدنا زاد من صعوبة اللقاء ولكن أضعنا فرصة مؤكدة في نهاية اللقاء»، مشددا على أن الفريق «لن يستسلم، وأثق في قدرتنا على حصد اللقب في لقاء العودة بتونس».

ورفض المدرب الفرنسي للأهلي باتريس كارتيرون التعليق على انتقادات المدرب التونسي للتحكيم، قائلا «لم نطلب اللجوء للفيديو في ركلة جزاء الترجي لأننا كنا نعلم أنها بالفعل ركلة جزاء».وأضاف «لعبنا مباراة جيدة وفزنا بفارق هدفين أمام فريق مميز سيؤدي بقوة في ملعبه للتعويض أملا في المنافسة على اللقب»، مضيفا «نستحق الفوز الليلة، وفرصنا أكثر من الترجي. لنكن واقعيين يجب أن نكون أقوى في الإياب لنعود بالكأس من تونس».

