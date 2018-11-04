دوليه

شدد نابولي الخناق على يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة ووجه إنذارا شديد اللهجة إلى باريس سان جرمان، عندما سحق ضيفه إمبولي 5-1 أول من امس في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وفرض لورنتسو إينسينيي والدولي البلجيكي دريس مرتنز نفسيهما نجمين للمباراة حيث افتتح الأول التسجيل (9) وصنع هدفين من «هاتريك» الثاني (38 و64 و90+3)، وأضاف البديل البولندي أركاديوش ميليك هدفا من صناعة البلجيكي (90)، فيما سجل فرانشيسكو كابوتو هدف الضيوف (58).

ورفع كل من إينسينيي ومرتنز غلته التهديفية هذا الموسم إلى 7 أهداف في الدوري، فلحقا بمهاجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف مهاجم جنوى الدولي البولندي كريستوف بياتيك المتصدر.واستعاد نابولي توازنه بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه روما 1-1 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الثامن هذا الموسم مقلصا الفارق إلى 3 نقاط عن يوفنتوس.كما ضغط نابولي على إنتر شريكه السابق في الوصافة، فانفرد بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الأخير. أما إمبولي، فواصل معاناته بتلقيه الخسارة السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.واستعد نابولي بأفضل طريقة للقمة المرتقبة أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بعد غد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.وكان نابولي أهدر فوزا غاليا على الفريق الباريسي في العاصمة الفرنسية الأربعاء قبل الماضي في الجولة الثالثة، وهو يمني النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور وخبرة مدربه الحالي والسابق لسان جرمان كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز كي يخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ثمن النهائي ويوجه ضربة قوية لممثل فرنسا الساعي إلى لقبه الأول في المسابقة القارية.

