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دوليه

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تسريبات جديدة تطال إنفانتينو وسيتي وسان جرمان


نشرت مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية أول من امس تسريبات جديدة متعلقة بكرة القدم تعرف باسم «فوتبول ليكس»، صوبت سهامها على رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جاني إنفانتينو، وناديي مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.وطالت التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام مثل مجلة «در شبيغل» الألمانية وموقع «ميديا بارت» الفرنسي المتخصص بالتحقيقات الاستقصائية، إنفانيتو بحكم موقعه الحالي كرئيس لفيفا، والسابق كأمين عام للاتحاد الأوروبي (ويفا) لجهة مساعدة سان جرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وسيتي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد، في التستر على مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف. وإزاء التسريبات، أكد بطل فرنسا التزامه الصارم بالقوانين، في حين اعتبر حامل لقب الدوري الإنكليزي أن ثمة محاولة «منظمة» للإضراره به.وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام. وتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية.وأشارت مجموعة الوسائل الإعلام إلى أن الرئيس السابق للويفا الفرنسي ميشال بلاتيني وأمينه العام وقتها إنفانتينو، كانا ضالعين في عملية التستر على مخالفات مالية وذلك «لأسباب سياسية».
وبحسب «فوتبول ليكس»، قام المالكون القطريون والإماراتيون بضخ «نحو 4,5 مليارات يورو (5,1 مليارات دولار) في الأعوام السبعة الماضية لزيادة ميزانية الناديين»، معتبرة أن ذلك تم بشكل غير قانوني.


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