دوليه

نفى الإسباني يب غوارديولا اول من امس نية فريقه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي تقديم عرض لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وجمعت علاقة طويلة بين غوارديولا وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، اذ أشرف عليه خلال توليه تدريب برشلونة بين العامين 2008 و2012، في فترة زاخرة بالألقاب بالنسبة للنادي الكاتالوني، شملت إحراز لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.وردا على التقارير المتكررة في إسبانيا عن سعي بطل إنكلترا الى ضم ميسي (31 عاما) وإعادة الجمع بينه وبين غوارديولا، نفى الأخير بشدة هذا الأمر في مؤتمر صحافي.

وأوضح «قلت مرارا منذ أن أتيت الى هنا (2016)، عندما تركت برشلونة، وفي بايرن والآن في سيتي، لم أطلب قط من ليونيل ميسي أن يأتي الى بايرن ميونيخ أو هنا».وأضاف «لم أقل مطلقا للناديين (بايرن وسيتي) أنني أريد هذا اللاعب. مطلقا. أعرف مدى أهميته بالنسبة الى برشلونة أنا لم أتحدث أبدا، ولم أقم أبدا بخطوة أولى، ولن أقوم بذلك مطلقا. قلت ذلك ألف مرة».