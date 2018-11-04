دوليه

عاد إينتراخت فرانكفورت إلى سكة الانتصارات وزاد محن مضيفه شتوتغارت عندما تغلب عليه 3-0 اول من امس في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الألماني.

وحسم إينتراخت فرانكفورت نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر الفرنسي سيباستيان هاليه (11) والكرواتي أنتي ريبيتش (32)، قبل أن يسجل نيكولاي مولر الهدف الثالث في الدقيقة 89.ولحق هاليه بزميله الصربي نيكولا يوفيتش ومهاجم بوروسيا دورتموند الدولي الإسباني باكو ألكاسير إلى صدارة لائحة الهدافين برصيد 7 أهداف. واستعاد إينتراخت فرانكفورت نغمة الانتصارات التي توقفت عند 3 متتالية في المرحلة الماضية بتعادله مع مضيفه نورمبرغ 1-1.

وهو الفوز الخامس لإينتراخت فرانكفورت هذا الموسم فرفع رصيده إلى 17 نقطة وانتزع المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف من بوروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن قبل مباراتي الأخيرين اليوم في ختام المرحلة، الأول أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف، والثاني أمام مضيفه ماينتس.في المقابل، مني شتوتغارت بخسارته السابعة هذا الموسم والرابعة تواليا فبقي في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.