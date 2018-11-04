دوليه

أكد نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي أول من أمس أن لاعب وسطه الدولي الإيطالي ماركو فيراتي أوقف ليل الثلاثاء الأربعاء و«خضع لفحص كشف عن ارتفاع نسبة الكحول في الدم عن الحد المسموح به» أثناء القيادة بالنسبة لسائق شاب، وذلك بعد تقارير صحافية عن توقيفه لفترة موقتة. ونقلت صحيفة «ليكيب» الرياضية عن مصادر في الشرطة، أن الإيطالي البالغ من العمر 25 عاما أوقف في الدائرة الثالثة عشرة للعاصمة وأخضع لفحص على جانب الطريق، أظهر وصول نسبة الكحول في جسده الى 0,49 ميليغرام في ليتر هواء، أي أكثر من ضعف النسبة المسموح بها بالنسبة لسائق في فترة اختبار (0,20 ميليغرام في الليتر).

وأفادت إذاعة «أر أم سي» أن فيراتي أمضى «ساعتين» في مركز للشرطة قبل أن يخلى سبيله من دون وضعه رهن الحبس الاحتياطي.