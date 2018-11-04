دوليه

طلب المدعي العام الأرجنتيني بابلو تورانو بفتح تحقيق ضد نجم برشلونة الإسباني ومنتخب بلاده ليونيل ميسي ووالده خورخي للاشتباه في سوء استخدام مؤسسة ميسي للتبرعات الخيرية، بحسب ما كشفت وسائل الإعلام المحلية اول من أمس. وكتب الموقع الإخباري «إنفوباي» أنه بالنسبة للمدعي العام، فقد تم جزئيا تحويل بعض التبرعات الموجهة لمؤسسة ميسي إلى حسابات في الخارج لعائلة ميسي أو أطراف ثالثة، بدلا من توجيهها إلى «العمل الإنساني».

وقال عضو مقرب ميسي لصحيفة «كلارين» إن «الشكوى لا أساس لها».وسيقرر القاضي غوستافو مييروفيتش ما إذا كانت هناك عناصر كافية لتبرير فتح التحقيق الذي مهدت لطلب فتحه شكوى تقدم بها موظف سابق في المؤسسة.

