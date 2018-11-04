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حقق السالمية فوزاً مستحقا على حساب نظيره القادسية 2-1 ليحافظ على الوصافة برصيد 20 نقطة بينما تراجع الاصفر الى المركز الخامس برصيد 13 نقطة. ولاشك ان نجاح السماوي لم يأتِ صدفة وانما بعد عمل كبير من اللاعبين والجهاز الفني الذين احسنوا في التعامل مع الخصم وكيفية تسيير المباراة لصالحهم خصوصا أن القادسية كان في كثيرا من الاوقات الاكثر ظهورا وسيطرة على اللقاء.

وعمل السماوي على ترويض خصمه خصوصا فى الشوط الثانى عندما عمد الى اغلاق منطقة الوسط بعدد كبير من اللاعبين معتمدا على الكرات المرتدة التي يقودها عدي الصيفي وفراس الخطيب والبرازيلي باتريك فابيانو ومن ثم الانطلاقة الامامية لاستغلال المساحات فى وسط القادسية، وبما أن ثلاثي الهجوم عجز من التسجيل استطاع قلبا الدفاع احمد عبدالغفور والاردني طارق خطاب احراز الهدفين من ضربتى رأس.

وعموما فوز السماوي منحه دفعة معنوية كبيرة بان يخطو للامام وتزداد لديه الطموحات بان يصل لمضايقة الكويت في الصدارة، في حين اكد القادسية انه يعاني من عدة سلبيات تحديدا من قبل بعض اللاعبين ممن يعتبرون انفسهم كبارا ونجوماً باتوا يشكلون عالة على الفريق من خلال تعطل لغة التفكير لديهم وهذا ما يظهره اداء ضاري سعيد وعامر معتوق وصالح الشيخ والمحترفين المدافع ابيابوى بكر الذى لاعلاقة له بالدفاع وماهدفي السماوي الا برهان على ذلك فلا هو يحسن الرقابة ولا التغطية، كما ان المدرب الروماني ايوان مارين يتحمل جزءاً من الهزيمة والحالة التي وصل لها الاصفر بسبب اسلوبه المتبع مع الفريق فلا تتوفر لديه الشجاعة والنظرة الفنية باختيارة للتشكيلة الاساسية اوالبدلاء فما قام به باشراك يوسف ناصر ورونالد واحمد الزنكي كأنه ابراء للذمة فلم تكن لهم اي اضافة فنية ليصبح اللعب ارتجالياً ودون أي تركيز.

وبهذه الهزيمة اصبحت مهمة الاصفر صعبة ان لم تكن مستحيلة للوصول للصدارة في ظل هكذا تعاطي من قبل مارين واللاعبين الى جانب تفرج مجلس الادارة.

