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حضر الشيخ أحمد الفهد رئيس اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية أنوك ورئيس المجلس الاولمبي الاسيوي، والشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الاولمبية القطرية، جزءا من فعاليات بطولة العالم للجمباز الفني التي تقام في الدوحة.

كما حضر ختام اليوم الاول لمنافسات الاجهزة للفردي مروناري وتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وحسين المسلم مدير عام المجلس الاولمبي الاسيوي، وعدد من المسؤولين في الرياضة القطرية وفي الاتحاد الدولي للعبة ونجوم عالميين سابقين.

وعلى صعيد المسابقات، ففي مسابقة جهاز الحركات الأرضية، توج بطل العالم الروسي أرتور دالالويان بالميدالية الذهبية، وحصل الياباني شيراي على الفضية، وذهبت البرونزية إلى الفلبيني يا لو. والذهبية هي الثانية للاعب الروسي أرتور، والذي سبق وأن توج بذهبية الفردي العام.أما في مسابقة حصان الحلق فقد توج بالذهبية الصيني أكس ياو، ونال البريطاني وايت لوك الفضية، وحل ثالثاً لاعب تايوان لي. وفي مسابقة الحلق، توج بطل العالم اليوناني أفيروس بتروناس بالميدالية الذهبية، ونال البرازيلي أرثر زانتي الفضية، وذهبت البرونزية إلى الإيطالي ماركو لودادو.وتوج الفهد البطل اليوناني.وعلى مستوى السيدات، ففي مسابقة حصان القفز توجت الأسطورة الأميركية سيمون بايلز بالذهبية، ونالت الكندية أولسن الفضية، وذهبت البرونزية إلى المكسيكية مورينيو.والذهبية هي الثالثة لبايلز بعد ذهبية الفرق مع منتخب بلادها، وذهبية الفردي العام.وفي مسابقة المتوازي حققت البطلة البلجيكية نانا دارويل الذهبية، ونالت سيمون بايلز الفضية، وذهبت البرونزية إلى الألمانية سايتز.وقال مدير البطولة علي الهتمي:نجحنا في تقديم مستوى تنظيمي فاق التوقعات وتجاوز المعايير المحددة، ووصلنا إلى معدل مرتفع للغاية، يجعل مهمة الدول التي ستنظم البطولة في المستقبل صعبة.

