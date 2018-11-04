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عزز الكويت صدارته للدوري بعد ان هزم الجهراء 5-1 فى الجولة الثامنة رافعا رصيده الى 22 نقطة فى حين بقى الخاسر على رصيده السابق نقطة واحدة متذيلاً الترتيب. ولم يجد الأبيض صعوبة فى تحقيق الفوز بل نجح في فرض كلمته على مجريات المباراة بفضل الاجادة التامة من لاعبيه بتنفيذ المطلوب منهم حيث احسن لاعبي الوسط بقيادة التونسي حمزة لحمر وعبدالله البريكي في التحرك بنزول فيصل زايد معهم والذى كثيراً ما كان يشكل مهاجماً ثالثاً بجانب التونسي صابر خليفة ويعقوب الطراروة، فضلاً عن مساندة الظهيرين سامي الصانع ومشاري غنام.

وكان بمقدور الأبيض أن يضاعف نسبة الاهداف لو احسن لاعبوه استغلال الفرص التى تهيأت لهم امام المرمى لدرجة ان الابيض بعد أن لمس استسلام الخصم أشرك شاهين الخميس وراضي جمال الذى سجل الهدف الخامس.

ولاشك أن الابيض بهذا الفوز أكد انه قادر على التعامل مع أى خصم بمسطرة واحدة هي عدم التهاون بل انه يضرب بقوة منذ البداية ولايمنح الخصوم الفرصة في ترتيب أنفسهم أو التنفس فعلى الفور يجهز عليهم من خلال فرض اسلوبه مع واقعية من قبل عناصره الذين ينظرون الغاية الاهم وهي النقاط الثلاثة.

بينما الجهراء لم يكن لديه اى اضافة اوجديد بل مجرد محاولة عابرة من قبل عبيد رافع عندما احرز الهدف الوحيد لفريقه محاولاً تقليص النتيجة وبعدها تلقت شباكه ثلاثة اهداف الامر الذي يؤكد أن الفريق يحتاج الى عمل كثير حيث اليأس مسيطر على لاعبيه من جراء الهزائم المتتالية هذا الموسم.

