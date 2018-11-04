محلية

تنطلق اليوم المنافسات الفعلية للبطولة الآسيوية الثامنة لرماية الاطباق الطائرة والحادية عشرة لاسلحة ضغط الهواء التي تستضيفها الكويت على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي حتى 11 نوفمبر الحالي.

وتبدأ اعتبارا من الساعة 9 صباحا، المرحلة الاولى من تصفيات مسابقتي السكيت للسيدات والناشئات على اصابة 75 طبقا. ويمثل الكويت الراميات شيخة الرشيدي وايمان الشماع وفاطمة الزعبي في المسابقة الاولى. كما تبدأ في التوقيت ذاته، التدريبات الرسمية لمسابقتي السكيت للرجال والناشئين. ويمثل الكويت في المسابقة الاولى منصور الرشيدي وعبدالله الطرقي وسعود حبيب، وفي الثانية حمد العبلاني واحمد العوض وسعود الحملي.

وفي منافسات رماية اسلحة ضغط الهواء، تشتعل المنافسة على ذهبيتي البندقية 10 امتار للرجال والسيدات حيث تبدأ تصفيات الاولى في الساعة 9 صباحا والثانية في 11 صباحا. وتقام الجولة النهائية للرجال في الساعة الثانية عشرة ظهرا، وللسيدات في الواحدة و45 دقيقة ظهرا. ويمثل الكويت كل من عبدالله الحربي وخالد الماجد وسلطان العصيمي في فئة الرجال، وفاطمة عبد الملك ومنيرة العنجري وزهراء الصفار لدى السيدات. كما تنطلق التدريبات الرسمية لمسابقتي البندقية 10 امتار للناشئين في الساعة الثانية بعد الظهر، وللناشئات في الثالثة والنصف عصرا. ويمثل الكويت في المسابقة الاولى سعود السبيعي، وفي الثانية يارا الخلف وريم الرشيدي وبتول اشكناني.

من جانب آخر، صرح رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي، بأنه تم عقد الإجتماع الفني للبطولة، امس، بحضور جميع المدربين والفرق المشاركة في المنافسات، موضحاً بأن القوانين سيتم تطبيقها على الجميع، «ويسعدنا تواجد هذا العدد الكبير من الرماة والرامات من قارة آسيا». وبين بأنه تم التوضيح لجميع المسؤولين على أهميه نجاح هذه البطولة، والاهتمام والتركيز على فئة الناشئين، ومساعدتهم حتى تكون مشاركاتهم فعالة.

