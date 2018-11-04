loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«سلة القرين» إلى معسكر تركيا

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 04 نوفمبر 2018

غادر فريق كرة السلة في نادي القرين إلى تركيا لاقامة معسكر تدريبي هناك يستمر لمدة اسبوعين استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 18 نوفمبر الحالي. وسيخوض القرين الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني فيصل بورسلي، عددا من المباريات الودية مع أندية تركية من أجل تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة لخوض منافسات الموسم الجديد خصوصا في ظل سعي الادارة لإدخال «سلة القرين» إلى المنافسة الجدية على جميع القاب الموسم. ويشارك القرين هذا الموسم في مسابقات السن العام تحت قيادة المدرب الوطني فيصل بورسلي اذ من المتوقع ان ينافس بقوة على منصات التتويج لا سيما بعد تعاقده مع عدة لاعبين نجوم في الدوري خلال السنوات الماضية وعلى رأسهم احمد سعود واحمد فالح ويوسف السليم وماجد القلاف ويحيى كليب ويوسف السليم وسليمان الطبيخ وغالب ايمن . يذكر ان القرين شارك في مسابقات كرة السلة خلال السنوات السابقة على مستوى المراحل السنية فقط.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

آخر الأخبار الخاصة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة