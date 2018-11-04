محلية

غادر فريق كرة السلة في نادي القرين إلى تركيا لاقامة معسكر تدريبي هناك يستمر لمدة اسبوعين استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 18 نوفمبر الحالي. وسيخوض القرين الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني فيصل بورسلي، عددا من المباريات الودية مع أندية تركية من أجل تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة لخوض منافسات الموسم الجديد خصوصا في ظل سعي الادارة لإدخال «سلة القرين» إلى المنافسة الجدية على جميع القاب الموسم. ويشارك القرين هذا الموسم في مسابقات السن العام تحت قيادة المدرب الوطني فيصل بورسلي اذ من المتوقع ان ينافس بقوة على منصات التتويج لا سيما بعد تعاقده مع عدة لاعبين نجوم في الدوري خلال السنوات الماضية وعلى رأسهم احمد سعود واحمد فالح ويوسف السليم وماجد القلاف ويحيى كليب ويوسف السليم وسليمان الطبيخ وغالب ايمن . يذكر ان القرين شارك في مسابقات كرة السلة خلال السنوات السابقة على مستوى المراحل السنية فقط.

