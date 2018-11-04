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الحمد لله بدأنا تطبيق البرنامج الزمني لرفع الإيقاف بتمكين اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها من قبل الاتحادات الدولية لادارة الاتحاد الى حين اجراء الانتخابات المتوقعه في فبراير 2019 اذا ما سارت الامور الاخرى على خير من غير عوائق، فالمطلوب هو :

- تطبيق توصيات اللجنة السداسية المكلفة بوضع خارطة الطريق «البرنامج الزمني».

- تمكين اللجان المؤقتة بالعمل في مقر الاتحاد وليس في مكان آخر؟

- التعاون معهم من قبل الاندية وهيئة الرياضة... لأن واجبهم هو إدارة اللعبة في الكويت.

- من المهم أيضا أن نبعدهم عن اتخاذ القرارات المصيرية بعيداً عن الجمعية العمومية لكل اتحاد.

- على الاندية القيام بواجبها والعمل على توفير مائة عضو لعقد الجمعية العمومية فهي من أسهل الأمور لأي ادارة وهو إعداد أشخاص لهذه الجمعية يمكن احضارهم عن طريق مسج بالواتس آب !

- ونرجو ان تتقبل هيئة الرياضة واللجنة الاولمبية الدولية رأي الجمعية العمومية لاي نادٍ عند اعتماد النظام الاسترشادي للنظام الاساسي باجراء أي تغيير خاص بهم لا يلغي بنود الميثاق الاولمبي (مثل تحديد عدد اعضاء مجلس الادارة أو عدم السماح للنساء بعضويتهم بأندية الرجال / إلغاء منصب أمين السر وامين الصندوق والاستعاضة بمدير اداري للنادي ومدير مالي كموظفين بالنادي أسوة بما هو مطبق باتحاد كرة القدم الكويتي... الخ).

- العمل على استعادة تشكيل اللجنة الأولمبية بالسرعة الممكنة لأن من المتوقع ان يكون لها دور في تطبيق خارطة الطريق أو البرنامج الزمني لرفع الايقاف نهائيا .

هذه هي اهم النقاط الواجب مراعاتها في الفترة القادمة من كل من سيكون له رأي قانوني في تطبيق خطوات رفع الإيقاف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الاهلي.. والله من وراء القصد.

