دوليه

تفوق كاشيما أنتلز الياباني على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 2- 0 في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا امس، بفضل هدفين للاعبيه البرازيليين ليو سيلفا وسيرجينيو.

ومنح هدفا الشوط الثاني الفريق الياباني أفضلية قبل مباراة الإياب التي يستضيفها بيرسيبوليس الأسبوع المقبل على ملعب أزادي في طهران، حيث اعتاد الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي من المسابقة القارية.الا أن الفريق الإيراني الباحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال، وأن يصبح أول فريق من بلاده يتوج باللقب منذ باس عام 1993، تلقى ضربة في الوقت الضائع بنيل لاعبه سيامك نعمتي بطاقة حمراء بعد الانذار الثاني، ما سيحرمه المشاركة في مباراة الإياب المقررة السبت المقبل.

وتقدم كاشيما الباحث أيضا عن لقبه الأول، بهدف من ليو سيلفا في الدقيقة 58، قبل أن يضيف سيرجينيو في الدقيقة 70، ومن تسديدة متقنة من زاوية صعبة، الهدف الثاني للفريق والخامس له في دوري الأبطال.

