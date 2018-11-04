دوليه

نجح حسام حسن المدير الفني الجديد لبيراميدز في الاختبار الأول مع الفريق بالفوز على الاتحاد السكندري 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في الدوري المصري.

وشهدت المباراة تألق لاعب بيراميدز كينو الذي صنع الهدف الثاني لرجب بكار وسجل الهدف الثالث بصناعة ناصر منسي بينما تكفل أحمد أيمن منصور بالهدف الأول من صناعة مجدي قفشة. ورفع بيراميدز رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الذي لعب مباراة أقل وبنفس رصيد الإنتاج الحربي الذي لعب مباراتين أكثر.

وفشل الإنتاج الحربي في العودة إلى صدارة الدوري بالتعادل أمام سموحة بهدفين لكل فريق.

افتتح حسام حسن أهداف المباراة لصالح سموحة في الدقيقة 32 من زمن أحداث الشوط الأول قبل أن يدرك محمد حمدي زكي الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني قلص أحمد شديد قناوي النتيجة للإنتاج الحربي في الدقيقة 64 من ضربة جزاء واستطاع جيمس تيدي أن يدرك هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 76 لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل.

بهذه النتيجة استقر الإنتاج في المركز الثالث برصيد 19 نقطة متساويا مع بيراميدز إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف وفي المقابل ظل سموحة في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وخطف الجونة تعادلا صعبا أمام نظيره إنبي بنتيجة هدف لكل فريق. وحقق الداخلية فوزا صعبا على نظيره طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف. وبتلك النتيجة رفع الداخلية رصيده إلى 15 نقطة وتقدم للمركز السابع بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 13 نقطة في المركز العاشر.

