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حقق المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية انجازا تاريخيا بفوزه بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة 14 في التاريخ ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم الإماراتي محمد بن سليم (13 مرة)، بعدما توج بلقب رالي الكويت الدولي للمرة السابعة في تاريخه (رقم قياسي) والخامسة على التوالي كما كان هذا هو الفوز رقم 69 في عدد الجولات بمسيرته في بطولة الشرق الأوسط.

وتمكن العطية من حسم لقب البطولة قبل جولة النهاية والمقررة في قطر منتصف الشهر الحالي، ليكون حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة الإقليمية، ليضيف انجازا جديدا في مسيرته الرائعة التي امتدت على مدار 15 عاما في عالم الراليات.

كما ضمن ملاح ناصر العطية، الفرنسي ماثيو بوميل، لقبه الثالث على التوالي والـ 17 له في فئة بطولة الملاحين الشرق أوسطية، ليتقدم بذلك على البريطاني جون سبيلر إلى المركز الثالث، في السجل الذهبي، خلف البريطانيين رونان مورغان وكريس باتِرسون والإيطالي جيوفاني بيرناكيني.

وتمكن ناصر بن خليفة العطية الرئيس السابق للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية كيو أم أم أف والنائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات فيا، من تحقيق المركز الثالث في السباق، بالرغم من أنه لم يشارك في بطولة الشرق الأوسط للراليات منذ العام 2007، وذلك بالرغم من خسارته بعض النقاط بسبب انسحابه من المرحلة الأخيرة لليوم الثاني من الرالي بسبب مشكلة في سيارته متسوبيشي لانسر إيفوليوشن 10، ولكنه تمكن من العودة للمشاركة في اليوم الأخير والتواجد على منصة التتويج، مع ملاحه الإيطالي نقولا أرينا.

كما حقق السائق الكويتي مشاري الظفيري لقبه الرابع في الفئة الثانية للبطولة أم إي آر سي 2، والتي كانت تعرف سابقاً في المجموعة ن، سيارات الإنتاج التجاري وهو اللقب الثاني لملاحه القطري ناصر الكواري، كما حل الظفيري ثانيا في الترتيب العام لرالي الكويت.

كما نجح السائق اللبناني هنري قاعي، وملاحه الأردني موسى جهيريان، في الفوز بلقب الفئة الثالثة للبطولة أم إي آر سي 3، الخاصة بالسيارات المندفعة بعجلتيها الأماميتين، على متن سيارة سكودا فابيا، وهو اللقب الثاني على التوالي في هذه الفئة لموسى كملاح، إذ فاز بلقب الملاحين الموسم الماضي، مع مواطنه السائق عاصم عارف، في سيارة رينو كليو.

وضمن السائق التشيكي فيوتيش شتايف وصافة رالي بطولة الشرق الأوسط بعدما حل رابعا في رالي الكويت، على متن سيارته سكودا فابيا آر 5. وتراجع السائق القطري راشد النعيمي للمركز العاشر، وذلك بعد انسحابه أمس بسبب الرمال النعامة. وفي فئة الرالي الوطني، قاد السائق الكويتي جاسم المقهوي سيارته، ميتسوبيشي لانسر إيفوليوشن، نحو الفوز برالي الكُويت الوطني.

ويُشرف على تنظيم نُسخة اليوبيل الفضي لهذا العام نادي باسل الصباح لرياضة السيارات، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والنادي الدولي الكويتي للسيارات، كما أن شركة زين للاتصالات الراعي الرئيس للرالي.

